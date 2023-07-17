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Daily Mail: «нельзя возвращаться на коленях» — Тони Блэр счёл Великобританию слишком слабой для воссоединения с ЕС

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Экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр признался, что сожалеет о выходе государства из ЕС, однако констатировал, что в настоящий момент страна слишком слаба для возвращения в блок, сообщает Daily Mail. По мнению политика, экономические проблемы Великобритании серьёзнее, чем у других государств, а значит воссоединяться с Евросоюзом ей пришлось бы «на коленях».
Daily Mail: «нельзя возвращаться на коленях» — Тони Блэр счёл Великобританию слишком слабой для воссоединения с ЕС
AP

Экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр считает, что Великобритания «слишком слаба», чтобы воссоединиться с ЕС в данный момент, однако признался, что хотел бы в будущем отменить выход страны из блока, сообщает Daily Mail.

В интервью телеканалу Sky News бывший лидер Соединённого Королевства, всё ещё пользующийся влиянием в Лейбористской партии, также предположил, что экономические проблемы Великобритании серьёзнее, чем в других странах. «У многих других стран есть аналогичные проблемы, но я думаю, что у нас они хуже», — сказал он.

В то же время бывший глава правительства признал, что попытка воссоединиться с ЕС сейчас «высосет политическую энергию» из государства. «Эта страна будет готова к воссоединению только тогда, когда станет сильной. Вы же не хотите возвращаться в ЕС на коленях», — заметил он.

«Я был бы рад, если бы этого (выхода из ЕС. — ИноТВ) никогда не случилось... Полное возвращение в ЕС для будущих поколений — это совсем другое дело», — добавил политик.

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Daily Mail Великобритания Европа
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