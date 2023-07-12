DT: «голосуют ногами» — миллионеры бегут из Британии из-за высоких налогов

Растёт число британцев, которые отказываются от своего паспорта в пользу паспорта одной из европейских стран, передаёт The Daily Telegraph. На это их подталкивает выход Великобритании из ЕС и изменение налогообложения в стране. Ожидается, что в этом году страну покинут 3200 миллионера.

Всё больше состоятельных британцев платят сотни тысяч фунтов стерлингов, чтобы стать гражданами Европейского союза, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на данные компании Henley & Partners, которая консультирует клиентов по вопросам получения вида на жительство и гражданства за рубежом.

Ожидается, что в 2023 году из Великобритании уедут 3 200 миллионера, то есть даже больше чем из России, которую, по прогнозам, покинут 3 тыс. состоятельных граждан. Соединённое Королевство уступает по этому показателю лишь Китаю и Индии.

Наиболее значительный рост числа богатых британцев, желающих изменить место жительства, наблюдался после выхода их страны из ЕС. В период с 2020 года по 2021 год Henley & Partners зафиксировала рост числа заявок на участие в программах ЕС от граждан Великобритании на 344%. В период с 2021 по 2022 год интерес снизился на 22%, однако уже во втором квартале 2023 года число заявок вновь резко возросло на 250% по сравнению с первым кварталом.

Виной тому самое обременительное налоговое бремя за всю историю после Второй мировой войны. Оно заставляет всё большее число состоятельных британцев перебираться на постоянное место жительства в такие страны, как Латвия, Греция, Мальта, Австрия и Португалия, которые предлагают им «золотые визы» и гражданство.

«У нас больше клиентов из Великобритании, чем когда-либо прежде. Мы наблюдаем небывалый рост спроса на наши услуги со стороны британцев, поскольку они не рады тому, что находятся за пределами ЕС, — отмечает управляющий партнер компании Henley Стюарт Вейкелинг. — У миллионеров есть серьёзные причины для переезда, и одной из них всегда будут налоги. Неважно, американцы они или британцы».

По официальным данным, в прошлом году, 557 тыс. владельцев британских паспортов эмигрировали из страны. На этом фоне премьер-министра Риши Сунака обвиняют в проведении крупнейшего за последние 44 года налогового рейда, в результате которого к 2027 году, как ожидается, ставка подоходного налога увеличится для каждого пятого жителя Соединённого Королевства.

Ещё одним фактором, способствующим росту числа тех, кто стремится переехать из Великобритании, издание называет новые ограничения, с которыми британские граждане сталкиваются в странах ЕС.

При этом всё больше стран стремятся привлечь состоятельных иностранцев, предлагая привлекательные условия получения гражданства или вида на жительство. Например, популярностью у британцев пользуется Мальта, где максимальная ставка подоходного налога составляет 35%, а гражданство могут получить те, кто готов инвестировать €738 тыс. на минимальный срок проживания 36 месяцев или €888 тыс. на минимальный срок 12 месяцев.

Кроме того, инвестиции в недвижимость Греции в размере €250 тыс. дают заявителям право на проживание и безвизовый въезд в Шенгенскую зону, а также право на получение гражданства после шести лет проживания в стране. Те, кто инвестирует не менее €60 тыс. в недвижимость Латвии, могут воспользоваться теми же преимуществами и получить гражданство после 10 лет проживания в стране.

«Что бы ни думали о достоинствах выхода из ЕС, эта когорта голосует ногами. В сочетании с изменением политики, предусматривающей отмену статуса постоянного налогоплательщика, не проживающего в стране, выход из ЕС сделал Великобританию менее гостеприимной и благоприятной для состоятельных лиц», — приводит The Daily Telegraph слова бывшего главного экономиста Lloyds Bank Commercial Тревора Уильямса.