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Guardian: доверяют Брюсселю больше, чем собственным властям — 58% британцев выступают за возвращение страны в состав ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
58% жителей Великобритании проголосовали бы за воссоединение страны с Евросоюзом, если бы подобный референдум прошёл в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованного газетой The Guardian. Кроме того, они выражают оптимизм в отношении перспектив блока — до такой степени, что доверяют Еврокомиссии больше, чем своему собственному правительству.
Guardian: доверяют Брюсселю больше, чем собственным властям — 58% британцев выступают за возвращение страны в состав ЕС
AP

Спустя семь лет после референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе, состоявшегося в 2016 году, доля британцев, которые хотят воссоединиться с ЕС, поднялась до самого высокого уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании YouGov, сообщает The Guardian.

И британцы, и европейцы также гораздо менее склонны предполагать, что другие страны последуют примеру Великобритании и выйдут из состава Евросоюза. Кроме того, британцы выражают оптимизм в отношении будущего блока — до такой степени, что доверяют Еврокомиссии больше, чем своему собственному правительству.
 
Данные последнего опроса YouGov показали, что в настоящий момент за воссоединение с ЕС проголосовали бы 58,2% жителей Великобритании. Этот показатель лишь незначительно снизился по сравнению с 60%, зафиксированными в феврале этого года, — самым высоким показателем с начала сбора данных в феврале 2012 года.
 
Жители большинства стран-членов ЕС, в которых проводился опрос, стали более скептически относиться к идее выхода из ЕС. Как отмечает издание, конфликт на Украины вызвал сильный всплеск проевропейских настроений. 62% респондентов во Франции и 63% в Италии ответили, что проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе ЕС, хотя считается, что жители этих двух государств традиционно более критически относятся к ЕС. В Испании этот показатель составил 87%, в Дании — 79%, в Швеции — 70% и в Германии — 69%.
 
Рекордная доля респондентов в Великобритании также считает, что другие страны вряд ли последуют её примеру и покинут ЕС в следующем десятилетии: на низкую вероятность этого события указали 42% опрошенных по сравнению с 26% три года назад.
 
Несмотря на то, что отношение к членству в ЕС в Великобритании значительно изменилось после референдума, большинство респондентов (51%) считает возможность повторного присоединения страны к интеграционному объединению маловероятной.
 
Однако этот показатель постепенно снижается — два года назад он составлял 62%. 29% респондентов в Великобритании сообщили YouGov, что, по их мнению, страна, скорее всего, воссоединится c ЕС — по сравнению с 21% в начале 2021 года.
 
Уверенность британцев в будущем ЕС также заметно возросла после референдума. Впервые с начала сбора данных большая часть респондентов (41%) выразила оптимизм в отношении перспектив блока, а не пессимизм (36%).
 
При этом британцы выражают всё меньше оптимизма в отношении влияния выхода из ЕС на британскую экономику. Около 58% респондентов заявили, что брексит окажет негативное влияние — это значительно больше, чем два года назад (50%).
 
Кроме того, опрошенные в Великобритании утверждают, что доверяют Европейской комиссии (25%) больше, чем своему собственному правительству (24%), пишет The Guardian. 
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Guardian Великобритания Европа
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