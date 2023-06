Independent: британские бизнесмены предупреждают об угрозе роста инфляции из-за новых правил импорта

Ввод новой серии правил и ограничений по ввозу импортной сельскохозяйственной продукции, которые были запланированы в связи с выходом Великобритании из состава ЕС, способен ускорить рост цен на продукты питания и усугубить инфляционный кризис в стране. Как предупреждают правительство представители ведущих компаний, они будут вынуждены частично переложить на британских потребителей те дополнительные расходы, которые возникнут осенью в связи с новыми нормативами, пишет The Independent.

Очередная серия бюрократических процедур, запланированных в рамках выхода Великобритании из состава Евросоюза, способна ускорить рост цен на продукты питания и ещё больше усугубить инфляционный кризис, который переживает Великобритания. Об этом правительство предупредили представители ведущих компаний, поставляющих свежие продукты питания, сообщает The Independent.



Консорциум производителей свежих продуктов (FPC), представляющий 650 британских компаний, которые занимаются поставками свежих фруктов, овощей, цветов и других растений, направил правительству официальное письмо с предупреждением о негативном эффекте надвигающихся пограничных проверок. Бизнесмены предупреждают, что вынуждены будут переложить на потребителей часть дополнительных расходов на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из Евросоюза, связанных с введением новых правил в октябре.



Руководителей британских компаний продовольственного сектора всё больше беспокоят дополнительные расходы, связанные с новыми нормами проверки импортных товаров, которые планируется вводить в силу поэтапно, начиная с октября 2023 года, в соответствии с соглашением о выходе Великобритании из состава ЕС. В письме FPC отмечается, что следует ожидать «дополнительных затрат, задержек и сбоев» в поставках в связи с новыми бюрократическими проволочками, которые будут возникать осенью в отношении свежих товаров.



По мнению бизнесменов, это будет способствовать «существенному росту потребительской инфляции», а также приведет к увеличению количества пищевых отходов, пишет The Independent. Они также опасаются, что контрольные пункты до сих пор не готовы к введению новых проверок, включая сертификаты здоровья, которые потребуются для ввоза некоторых животных, а также на растительные и пищевые продукты, импортируемые из ЕС.



Ранее представители Британского консорциума розничных торговцев (BRC) уже выступали с аналогичным предупреждением, что новые проверки могут привести к нарушению действующих цепочек поставок из Европы. По их мнению, это способно вызвать дефицит некоторых товаров и резкий рост затрат, говорится в статье.



Кроме новых требований о санитарной сертификации, вступающих в действие в октябре этого года, с января 2024 года должны начаться физические проверки импортируемых продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, поясняет The Independent. А в октябре следующего года вступят в силу новые декларации безопасности для всего импорта.



Исполнительный директор FPC Найджел Дженни раскритиковал эти планы правительства и предупредил, что такое «крайне неэффективное пограничное решение» будет означать перекладывание дополнительных расходов на британских потребителей. «Высокоэффективная логистическая модель, широко используемая в нашем секторе для быстрой доставки сложного ассортимента скоропортящихся товаров сразу нескольким клиентам, будет скомпрометирована значительными дополнительными затратами», — подчеркнул он.



Дженни также заявил, что изменение таможенных правил для ввоза сельскохозяйственной продукции напрямую повлияет на инфляцию и рост цен на продовольствие в Великобритании. По оценкам экспертов, дополнительные расходы на ввоз товаров из ЕС могут добавить «сотни фунтов» к стоимости импорта каждого грузовика с продукцией. Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) ранее сообщил, что новый сбор, который будет взиматься в дополнение к уже существующим, составит до £43 за каждую партию импортных товаров, говорится в статье.



По оценкам правительства, новые проверки импорта из Евросоюза добавят к сумме дополнительных расходов около £400 млн ежегодно. В свою очередь, Консорциум производителей свежих продуктов предупредил, что только из-за нового сбора Defra эта отрасль вскоре столкнётся с дополнительными расходами в размере до £11 млн в год.



Некоторые бизнесмены также поддержали позицию лейбористов, призывая к заключению нового ветеринарного соглашения между Великобританией и Евросоюзом для ослабления торговых барьеров, поскольку такое соглашение устранит необходимость в дополнительных санитарных и фитосанитарных проверках товаров. «Чем дольше будут сохраняться проблемы в сфере торговли с ЕС, тем сложнее нам будет их решить», — заявил в этой связи Ричард Гриффитс, глава Британского совета по птицеводству.



Между тем канцлер Джереми Хант планирует на этой неделе встретиться с регулирующими органами, чтобы обсудить, какие ещё меры можно принять с целью побудить компании снизить оптовые цены. В то же время представители Британского консорциума розничных торговцев заявили, что супермаркеты уже и так держат сравнительно невысокие цены, несмотря на «чрезвычайно низкую» норму прибыли, которую они в итоге получают, пишет The Independent.



Со своей стороны, британское правительство заверило, что принимает все меры для оказания помощи отечественным предпринимателям. «Мы уже приняли меры для поддержки бизнеса и предотвращения любых задержек, уменьшив потребность в физических проверках и обеспечив проведение проверок вдали от портов, где это необходимо», — заявил корреспонденту The Independent официальный представитель властей.



По его словам, планируемые новые сборы призваны «обеспечить правильный баланс между защитой биологической безопасности Великобритании и гарантией лёгкого ввоза товаров», говорится в статье. «Мы уже приняли меры для поддержки бизнеса и предотвращения любых задержек, сократив потребность в физических проверках», — также заверил он.