CNBC: «неблагоприятный для Великобритании шаг» — британский миллиардер осудил выход страны из ЕС

Богатейший человек Великобритании предприниматель Гопичанд Хиндуджа заявил, что выход из ЕС нанёс ущерб экономике и репутации страны, передаёт CNBC. Впрочем, Хиндуджа добавил, что верит в то, что политика премьер-министра Риши Сунака позволит возродить экономику Великобритании.

Самый богатый человек Великобритании Гопичанд Хиндуджа осудил выход страны из Европейского союза, отметив, что это нанесло вред экономике и репутации страны, сообщает CNBC.

«Шаг, предпринятый в связи с выходом из Евросоюза, не был благоприятным для Великобритании», — заявил британский миллиардер индийского происхождения и председатель совета директоров конгломерата Hinduja Group в интервью американскому телеканалу.

Впрочем, Хиндуджа отметил, что экономическая политика премьер-министра Риши Сунака позволит возродить экономику страны. По его словам, усилия правительства по налаживанию новых торговых партнёрств дадут стране столь необходимый толчок и восстановят репутацию Великобритании как «отличного» места для инвестиций.

«Чтобы исправить ситуацию, они обратились к этим 11 странам. Это поможет», — заявил Хиндуджа, указав на сделки, подписанные британским правительством, в том числе Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве.

При этом британский миллиардер убеждён, что ни одно из этих партнёрств не будет более ценным для Великобритании, чем будущее соглашение о свободной торговле с Индией. «Самую большую помощь Великобритания может получить от Индии, так как индийская экономика к 2027 году станет третьей по величине в мире», — считает Хиндуджа.

Как напоминает CNBC, на прошлой неделе Лондон и Нью-Дели провели 11-й раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле, который был омрачён разногласиями по некоторым основным тарифным линиям и правилам защиты инвестиций. Хиндуджа назвал «самой большой проблемой» бюрократию, но добавил, что не сомневается в успехе последующих переговоров.

В последние годы рост экономики Великобритании был весьма вялым, и в первом квартале 2023 года он составил всего 0,1%, что объясняется ростом процентных ставок, высокой инфляцией и хаотичной экономической политикой.

Впрочем, Хиндуджа считает, что снижение темпов роста в значительной степени «не зависело» от правительства, указывая, например, на спецоперацию России на Украине. Миллиардер добавил, что британский премьер находится на «правильном пути» в отношении экономической политики.