Guardian: Министерство обороны Великобритании случайно отправило секретные письма, предназначенные для США, российскому союзнику
Министерство обороны Великобритании начало расследование после того, как из-за опечатки чиновники невольно отправили электронные письма, содержащие секретную информацию, близкому союзнику России, сообщает The Guardian. По их словам, «небольшое количество» электронных писем, предназначенных для Пентагона, было отправлено в Мали из-за случайно пропущенной буквы «i» в адресе электронной почты.
Ошибка произошла из-за простой невнимательности: сообщения были отправлены на электронный адрес, заканчивающийся доменом «.ml» западноафриканской страны, а не доменом «.mil», который принадлежит изначальному адресату — Вооружённым силам США. Более того, как отмечает The Guardian, такая ошибка происходит не в первый раз. Так, ранее в этом месяце в результате аналогичной опечатки миллионы электронных писем военных США попали в Мали.
К счастью, масштабы ошибки, совершённой в этот раз Великобританией, гораздо менее серьёзны, утверждает издание со ссылкой на The Times. По словам представителя британского министерства обороны, эти письма «не содержат никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу оперативную безопасность или технические данные». Он также заверил СМИ, что утечка важных документов вследствие такой ошибки невозможна, поскольку «вся конфиденциальная информация передаётся по системам, разработанным таким образом, чтобы свести к минимуму риск ошибочной переадресации».
В четверг стало известно, что Республика Мали, близкий союзник России, вошла в число шести африканских стран, которым Владимир Путин пообещал бесплатные поставки зерна после выхода России из зернового соглашения, напоминает The Guardian.
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