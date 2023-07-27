Daily Sabah: несмотря на санкционное давление, Россия поставит зерно в африканские страны

Несмотря на санкции Запада, Россия на безвозмездной основе обязуется поставить десятки тысяч тонн зерна в ряд африканских стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Ограничительные антироссийские меры затрудняют экспорт зерновых и удобрений, но Москва твёрдо намерена осуществить обещанные гуманитарные грузоперевозки в ближайшее время.

Выступая на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин пообещал африканским лидерам, что Россия безвозмездно поставит их странам десятки тысяч тонн зерна в течение нескольких месяцев. Инициатива Кремля будет осуществлена, несмотря на санкции Запада, которые, по его словам, затруднили Москве экспорт зерновых и удобрений, пишет издание Daily Sabah.

Владимир Путин заявил, что Россия ожидает рекордного урожая зерна и готова заменить украинское зерно для выполнения того, что президент назвал «решающей ролью» Москвы в вопросе глобальной продовольственной безопасности. Под аплодисменты присутствующих участников мероприятия глава российского государства объявил, что гуманитарные грузы в объёме по 25-50 тысяч тонн зерна будут направлены в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею. Кроме того, Россия обеспечит бесплатную доставку продовольствия в Африку.

Президент России подчеркнул, что более 70% экспортируемого украинского зерна, благодаря уже недействующей продовольственной сделке, ушло в страны с высоким или выше среднего уровнем дохода, в том числе в Европейский союз, и что самые бедные страны, такие как Судан, «надули», поскольку им досталось менее 3% от поставок. Как указывает автор статьи, по словам Путина, западные санкции даже не позволили России бесплатно поставлять удобрения бедным странам.

Председатель Африканского союза Азали Ассумани в своей речи призвал к «мирному сосуществованию» между Россией и Украиной, заявив, что это спасет жизни тех, кто зависит от их экспорта продовольствия. Как сообщается, в Санкт-Петербурге собрались представители 49 из 54 стран континента, в том числе 17 глав государств и 4 главы правительств, пишет Daily Sabah.