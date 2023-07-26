TV5 Monde: формирование нового мирового порядка — на саммите Россия — Африка Путин предстанет в окружении партнёров

В Санкт-Петербурге пройдёт саммит Россия — Африка, на котором соберутся представители 49 африканских государств. У президента России запланировано как выступление на пленарном заседании, так и двусторонние переговоры. Москва давно представляет себя оплотом борьбы против западного империализма и может рассчитывать на поддержку многих африканских стран, пишет TV5 Monde.

27 июля в Санкт-Петербурге начинает работу саммит Россия — Африка, пишет на своём сайте TV5 Monde. Автор статьи отмечает, что эта встреча позволит России показать, что у неё с африканскими странами в отношениях царит взаимопонимание, несмотря на конфликт на Украине и расторжение зернового соглашения. Путин «по-прежнему может рассчитывать на своего китайского партнёра, а также на поддержку — более или менее явную — многих африканских стран», пишет французское издание.

По информации Кремля, 49 африканских стран и 17 глав государств, в том числе президент ЮАР Сирил Рамафоса, подтвердили своё участие во втором саммите Россия — Африка, который проходит за месяц до саммита БРИКС. Первая такая встреча состоялась в 2019 году в Сочи.

Президент России Владимир Путин должен выступить на пленарном заседании саммита. Ожидается, что он произнесёт большую речь, в которой осветит российско-африканские отношения и «формирование нового мирового порядка». У него в плане также стоят двусторонние переговоры с главами нескольких государств, в частности Камеруна, Сенегала, ЮАР и ЦАР. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Запад, включая Францию, в том, что они оказывали давление и пытались отговорить африканцев от участия в саммите.

Как отмечает автор статьи, одной из главных тем саммита станет окончание зерновой сделки, которая прежде позволяла экспортировать украинское зерно в том числе в страны Африки. При этом Москва попыталась успокоить африканских партнёров, заявив, что понимает их озабоченность по этому поводу. В Кремле заверили, что Россия готова бесплатно экспортировать своё зерно в наиболее нуждающиеся африканские страны. При этом Москва готова вернуться к соглашению в будущем, но только при условии, что её требования в отношении российского экспорта, попавшего под санкции, будут приняты «в полном объёме».

Издание отмечает, что ещё с начала спецоперации на Украине Россия стремится укрепить свои дипломатические отношения с Африкой, конкурируя в некоторых странах с Францией. Так, об этом интересе говорит, в частности, тот факт, что глава МИД России Сергей Лавров с начала года уже совершил два турне по континенту, пытаясь привлечь союзников на сторону Москвы, которую он представляет как оплот борьбы против западного империализма.

«Мы последовательно поддерживали африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнёта, оказывали содействие в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности», — заявил Путин. По словам экспертов, усиление российского влияния проявляется, в частности, через контракты о военном сотрудничестве и кампании в социальных сетях. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Москву в том, что она своей деятельностью способствует «дестабилизации» Африки, но Кремль заверил, что развивает с африканскими странами «дружеские, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении», пишет TV5 Monde.