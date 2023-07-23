WION: по данным ЮАР, число желающих присоединиться к БРИКС продолжает расти

Как заявил официальный представитель Южной Африки в БРИКС Анил Суклал, в общей сложности уже около четырёх десятков стран заявляли в ходе официальных или частных дискуссий о том, что их интересует возможность присоединиться к этому блоку. Это свидетельствует о том, что влияние этой организации в политической и финансовой сфере также растёт, передаёт WION.
Итак, по данным ЮАР, на пути к группе БРИКС находится уже более 40 стран, которые проявили интерес к возможности присоединиться к этому блоку.
ВЕДУЩАЯ:Верно. И конечно, это наверняка повысит политическое влияние данной организации в целом. В 2009 году Бразилия, Россия, Индия и Китай основали БРИКС, а в 2010 году к этой группе присоединилась Южная Африка. В 2018 году ЮАР выступила с предложением о расширении БРИКС. Однако соответствующие переговоры начались только в прошлом году.
В четверг в беседе с журналистами в Йоханнесбурге представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил: «Это не новость, что кто-то стучится в двери. 22 страны уже официально обращались к БРИКС, и было получено ещё столько же неформальных обращений о возможном присоединении». Группа стран БРИКС, которая уже создала собственную международную финансовую организацию, была сформирована с целью создать баланс сил в отношении экономически развитых стран.
Согласно исследованию, которое провёл Институт исследований в области безопасности в Претории, хотя члены БРИКС представляют 42 процента от всего населения мира, на их долю приходится лишь 15 процентов голосов в таких организациях, как Всемирный банк и Международный валютный фонд. В следующем месяце в Южной Африке пройдет конференция БРИКС, на которую власти этой страны пригласили 69 мировых лидеров.
ВЕДУЩАЯ:Хотя Китай и Южная Африка выступают за расширение, а Россия наверняка должна к ним присоединиться, в то же время Бразилия и Индия обеспокоены тем, что их влияние может сократиться, поэтому могут сопротивляться такой экспансии, согласно данным Eurasia Group. Как заявил Суклал, Аргентина, Бангладеш, ОАЭ, Иран и Саудовская Аравия тоже выразили свой интерес. По его словам, и некоторые европейские страны также были в этом заинтересованы.
АНИЛ СУКЛАЛ, представитель ЮАР в БРИКС: ...и у них уже состоялись первоначальные дискуссии.
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