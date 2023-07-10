Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что саммит стран БРИКС состоится в очном формате. Однако он пока не подтвердил присутствие на встрече Владимира Путина. Ранее в местных СМИ появились слухи о возможном переносе переговоров в Китай. Тем самым ЮАР могла бы избежать неловкости, связанной с обязательствами перед международным уголовным судом, потребовавшим арестовать российского лидера. При этом правительство Южной Африки продолжает подчеркивать свою беспристрастность, сообщает телеканал WION.
Наша следующая тема в программе «Мировая ДНК»: президент Южной Африки Сирил Рамафоса подтвердил, что саммит стран БРИКС состоится в очном формате. Президент Рамафоса не подтвердил, примет ли участие в саммите российский президент Владимир Путин. Однако формат личной встречи означает, что потребуется его присутствие.
Ранее международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Обвинение заключается в том, что Россия незаконно депортировала краинский детей, нарушив международные конвенции.
Президент Рамафоса подчеркнул важность личного визита, поскольку последние три года саммиты БРИКС проводились в виртуальном формате. Он заявил, я цитирую: «Все мы стремимся провести саммит, где сможем посмотреть друг другу в глаза». Ранее в местных СМИ появились слухи о том, что Южная Африка рассматривает возможность переноса переговоров в Китай.
Этот шаг рассматривался как мера для избежания неловкости для Южной Африки, связанной с необходимостью арестовывать Путина, что является обязательством, поскольку она подписала международный уголовный кодекс. Южная Африка также не осудила российское вторжение на Украину. Правительство подчёркивает, что они беспристрастны и предпочитают диалог конфронтации.
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