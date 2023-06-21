Politico: вопрос участия Макрона в саммите БРИКС остаётся открытым

Президент Франции может стать первым западным лидером, получившим приглашение на саммит стран БРИКС. Как сообщает Politico, в ЮАР подтвердили, что вопрос об участии Макрона находится в стадии обсуждения, однако окончательное решение остаётся за председателем предстоящего саммита президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет поднять на новый уровень свою тактику глобальной дипломатии одного человека, пишет Politico. Он намерен стать первым западным лидером, которого бы пригласили на саммит стран БРИКС.

«Всегда полезно поддерживать диалог, даже если нет стопроцентного согласия между сторонами, нужно говорить, чтобы понимать друг друга и находить решения, – заявила глава французской дипломатии Катрин Колонна по итогам недавних переговоров в Претории. – Мы сейчас рассуждаем вслух, но, очевидно, что решение о том, как мы будем продолжать этот диалог – в формате БРИКС или на другой площадке – могут принять только страны, имеющие на это право».

Издание напоминает, что саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа 20223 года. Он пройдёт в южноафриканском городе Йоханнесбург. Группа, в которую входят помимо России близкие к Москве ЮАР, Индия, Бразилия и Китай, воспринимается многими как ответ развивающихся экономик Глобального Юга на политику развитых стран «Большой семерки».

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что вопрос участия французского лидера в саммите стоит на повестке, однако окончательное решение остаётся за председателем предстоящего саммита президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

«Если это случится, то для текущего формата участия в БРИКС подобное решение будет инновационным, оно позволит расширить масштаб организации и придаст ей глобальный характер», – заявила глава южноафриканского МИДа.

Вероятно, этот вопрос будет также обсуждаться в ходе саммита по обсуждению нового международного финансового пакта, который пройдёт в Париже 22-23 июня. На нём главы ЮАР и Франции будут присутствовать лично, отмечается в публикации Politico.