Newsweek: группа БРИКС привлекает к себе бывших союзников Вашингтона

Более 20 стран выразили желание или подали заявку на присоединение к группе стран БРИКС, сообщает Newsweek. В основном это те экономики, которые больше не считают Штаты надёжным партнёром, которые возмущены заносчивостью Запада. И если Вашингтон так и будет ставить им ультиматумы, то они вполне могут предпочесть ему Китай.

Страны из разных регионов мира проявляют желание присоединиться к БРИКС, и это показывает растущее влияние блока, пишет Newsweek. Его считают новой геополитической силой, способной бросить вызов западной финансовой системе, отмечает автор статьи.

Глава компании, которая занимается бизнесом в Азии, Крис Девоншир-Эллис связывает эту тенденцию с «убеждением, что Соединённые Штаты стали ненадёжными и заносчивыми в своей внешней политике». Ненадёжность выражается в вопросе потолка госдолга и санкций, а заносчивость — в том, что Штаты «используют международные механизмы для наказания стран, с которыми они не согласны», а G7 — как свою экономическую «банду» для поддержки.

«Проще говоря, многие мировые лидеры из Африки, Латинской Америки, Центральной Азии и Ближнего Востока, а также Китая и России перестали верить в Соединённые Штаты как в ответственного мирового лидера», — резюмирует бизнесмен.

Посол Южной Африки по особым поручениям в БРИКС сообщил Newsweek, что более 20 стран подали заявки на вступление или выразили заинтересованность в том, чтобы стать членами БРИКС. Эту тему лидеры стран блока собираются обсудить на грядущем саммите в августе.

БРИКС обсуждает широкий круг тем, включая вопросы безопасности, восстановления после пандемии, обмена технологиями, устойчивого развития и обмена людьми. Но всё же основа объединения — усилия по диверсификации доступа к рынку, отказ от доминирования доллара США, а также от финансовых структур под руководством США.

В этом ключе особое место занимает Новый банк развития БРИКС, куда, помимо основных стран, входят Бангладеш, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Сотрудник Южноафриканского института международных отношений Кобус ван Штаден сказал Newsweek, что, прежде всего, Глобальному Югу не хватает источников финансирования для развития инфраструктуры. «Это в значительной степени способствовало текущему долговому кризису на Глобальном Юге». А во-вторых, у многих сложные отношения с Западом. «Для таких стран, как Иран и Саудовская Аравия, Новый банк развития БРИКС представляет собой потенциальный источник финансирования и влияния за пределами форумов, где доминируют западные нормы».

Кобус ван Штаден отмечает, что был поражён тем, как скоро участвовать в этом блоке захотел остальной мир. «Я думаю, что это частично связано с альтернативными взглядами на глобальный порядок у Глобального Севера и Глобального Юга», — сказал он. В частности, он привёл результаты февральского опроса в отношении украинского конфликта. Респонденты из девяти стран ЕС, США и Великобритании скорее прогнозировали, что конфликт приведёт к разделению мира между двумя блоками во главе с Китаем и США, в то время как респонденты из четырёх незападных стран чаще говорили о формировании многополярного мира.

Интересно, что многие страны Африки считают, что и Китай, и США там примерно одинаково популярны, хотя Вашингтон предостерегает страны континента от дел с Пекином. При этом торговля США с Африкой на протяжении всего 2022 года была меньше, чем торговля Китая с континентом только в первом квартале этого года.

«Это ставит перед внешней политикой США новые задачи, — сказал ван Штаден, — потому что им придётся учитывать желание этих стран продолжать иметь дело с более широким кругом мировых держав, сохраняя при этом традиционных партнёров, таких как США». При этом, если на них давить слишком сильно, заставляя выбирать «мы или они», то они вполне могут выбрать и Китай.

А в БРИКС смогли найти точки соприкосновения даже Индия и Китай. Политолог Виджай Прашад отмечает, что Штаты и страны Западной Европы много говорили о глобализации и об универсальных интересах. Однако после финансового кризиса 2007 года страны всё больше стали понимать, что то, что им «продавали» как глобальные интересы, на самом деле было узкими интересами Запада. Эта тенденция только ускорилась благодаря экономическим инициативам Китая, которые также укрепили влияние Пекина во всем мире.

До сих пор США еще не бросили прямой вызов БРИКС, хотя всё больше в Вашингтоне выражают тревогу по поводу призывов за рубежом к уходу от доллара, что может ещё сильнее ограничить эффективность санкций США. Виджай Прашад выразил надежду, что «трезвые умы в Вашингтоне возьмут верх» по мере развития многополярной модели. «Возможно, Соединённым Штатам придётся смириться, а не оспаривать проект БРИКС, этот новый проект неприсоединения», — приводит его слова Newsweek.