Россия сможет заместить украинское зерно нуждающимся в нём странам, заверяет в своей статье российский президент Владимир Путин. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, Кремль пообещал энергично работать над поставками зерна, продовольствия и удобрений в африканские страны, несмотря на санкции Запада, которые серьёзно затрудняют этот процесс.

Выход России из зернового соглашения вызвал обеспокоенность мировой общественности ситуацией с поставками, особенно в развивающихся странах, отмечает немецкий телеканал Das Erste. На этом фоне президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова компенсировать поставки украинского зерна.

Он заверяет, что Россия сможет «заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай». Об этом написал Владимир Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля по случаю предстоящего саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Россия продолжит «энергично работать» по поставкам в африканские страны зерна, продовольствия, удобрений и другой продукции, добавил он. «Мы высоко ценим и продолжим динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой», — подчеркнул российский президент.

В 2022 году Россия экспортировала в африканские страны 11,5 млн тонн зерна, а за первые шесть месяцев текущего года — почти 10 млн тонн, говорится в тексте статьи. «И это невзирая на введённые в отношении нашего экспорта санкции, которые действительно серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия в развивающиеся страны», — добавил Путин.

Соглашение, которое Россия не продлила и которое позволяло около года экспортировать украинское зерно через Чёрное море, «потеряло смысл», отметил глава Кремля. По его словам, из почти 33 млн тонн зерна, экспортированного на основе этого соглашения, большая часть ушла в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов.

Таким образом, зерновая «сделка» на самом деле «была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины», написал президент в своей статье.

Как подчёркивает Das Erste, Россия допустила, чтобы срок действия международного соглашения по зерну истёк неделю назад — несмотря на призывы международного сообщества. Организация Объединённых Наций неоднократно выступала за восстановление соглашения. Китай также призвал обе стороны к скорейшему возобновлению экспорта. Существуют опасения, что в мире может распространиться голод.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости он хочет продолжить экспорт зерна даже без гарантий безопасности, предусмотренных соглашением. В то же время, он активно выступает за продолжение действия соглашения с международными партнёрами. «Открытие зернового коридора является абсолютным приоритетом, — заявил Зеленский в пятницу после телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. — Вместе мы должны предотвратить глобальный продовольственный кризис».

После того как Россия допустила прекращение соглашения по истечении срока действия, возникла новая морская блокада, утверждает немецкий телеканал. Москва сняла гарантии безопасности для судов, перевозящих зерно в контролируемых им районах Чёрного моря. «Из-за действий России мир вновь оказался на грани продовольственного кризиса. В общей сложности 400 млн человек во многих странах Африки и Азии находятся под угрозой голода», — сказал Зеленский в пятницу.

Президент Украины также подверг резкой критике Россию за обстрел портового города Одессы и объектов, необходимых для экспорта зерна. В связи с атаками на Одессу, которые продолжались несколько дней, Зеленский объявил об ответных мерах, сообщает Das Erste.