WION: Индия прекращает экспорт риса на фоне выхода России из зерновой сделки

Индия ввела ограничения на экспорт риса за пределы страны на фоне опасений по поводу роста цен на продовольствие, сообщает WION. Как поясняет телеканал, власти опасаются плохого урожая злака из-за неравномерного выпадения осадков в стране. Кроме того, стоимость продуктов питания может подскочить после выхода России из зерновой сделки, отмечает индийское СМИ.

На фоне сгущения туч над мировыми поставками зерна после выхода России из черноморской зерновой сделки Индия ввела запрет на экспорт риса, который вступает в силу немедленно. Запрет, однако, ограничивается сортами белого риса за исключением басмати. Решение о приостановке экспорта было вызвано неравномерным распределением осадков в стране в июне. Позднее начало сезонных муссонных дождей в некоторых штатах, имеющих ключевое значение для выращивания риса, и ливни в других частях страны нанесли ущерб урожаю и заставили опасаться дефицита продукции.

На этой неделе беспокойство по поводу поставок усилилось из-за Эль-Ниньо. Цена риса, поставляемого из Вьетнама, достигла высочайшего показателя более, чем за 10 лет. Вьетнам является третьим по масштабам экспортёром в мире после Индии и Таиланда. Шаг, предпринятый Индией, вероятно, окажет воздействие на мировые поставки риса, схожее с влиянием украинского конфликта на рынок других видов зерна.

Цены на продовольствие растут из-за нарушений в цепочках поставок вследствие российско-украинского конфликта. Непредсказуемая погода также оказала своё воздействие на стоимость продуктов питания. Недавнее решение показывает, насколько Индию беспокоит рост цен на продовольствие в свете предстоящих менее, чем через год всеобщих выборов.

Правительство ввело ограничения на экспорт риса в сентябре 2022 года. Позднее власти продлили запрет с целью контроля над ценами и поставками для внутреннего потребления. Кроме того, скудный урожай тростника в этом году подтолкнул центр ещё и к ограничению экспорта сахара.

Давайте также посмотрим, почему Индия имеет важнейшее значение для мировой торговли рисом. Индия — главный экспортёр риса в мире. На её долю приходится 40% мирового экспорта. В прошлом году объём продаваемого страной риса достиг рекордных 2,2 млн тонн. Рекордный экспорт риса из Индии в прошлом году превысил совокупные поставки следующих четырёх крупнейших мировых экспортёров. Запрет Индии на экспорт окажет влияние на цены, поскольку она поставляет рис более, чем 140 странам.

Дата выхода в эфир: 21 июля 2023 года.