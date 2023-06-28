Le Figaro: рост цен на продовольствие и энергию обрекает четверть детей по всему миру на бедность

Четверть всех детей на планете вынуждена жить в бедности из-за роста цен на продовольствие и электроэнергию после начала конфликта на Украине, приводит Le Figaro предупреждение неправительственной организации KidsRights. Последствия конфликта усугубили уже существовавшие проблемы с нарушением прав детей и отсутствием средств к их существованию, которые возникли на фоне пандемии коронавируса и изменений климата.

В понедельник неправительственная организация (НПО) KidsRights предупредила о том, что в этом году из-за повышения цен на продовольствие и электроэнергию после начала украинского конфликта четверть детей на планете живут в бедности, сообщает Le Figaro. Рейтинг организации, который базируется на статистике ООН, также показывает, что подрастающему поколению угрожают изменения климата и последствия пандемии COVID-19.



Как подчёркивает KidsRights, наложение проблем привело к «крайне тяжёлому поликризису», когда повышение напряжённости в мире «продолжает уничтожать права детей и их средства к существованию». Лучше всех в рейтинге из 193 стран себя показали Швеция, Финляндия и Исландия, в то время как худшими местами для жизни детей признаны Чад, Южный Судан и Афганистан.



Российская спецоперация на Украине расширила список уже существующих кризисов, которые представляли угрозу для прав детей. «В этом году из-за украинского конфликта, который повсеместно привёл к резкому росту цен на электроэнергию и продовольствие, четверти детей по всему миру приходится жить за чертой бедности», — утверждает KidsRights в своём докладе. В организации уточняют, что особенно сильно конфликт повлиял на 7,5 млн украинских детей, многие их которых были вынуждены покинуть дом.



К негативным последствиям после пандемии коронавируса также привела инфляция и ослабление систем здравоохранения по всему миру, особенно в том, что касается программ вакцинации. Согласно тем же источникам, с 2019 по 2021 годы 67 млн детей не получили прививок по графику из-за антиковидных ограничений. Ещё одну опасность представляет изменение климата, особенно в некоторых азиатских странах, где дети испытывают «особенно высокое воздействие природных катаклизмов». Кроме того, в докладе упоминаются также гражданская война в Судане и введённый в Афганистане запрет на получение высшего образования девочками.



Неправительственная организация предполагает, что рост бедности стал возможной причиной подскочившей смертности среди детей младше пяти лет в таких странах, как Мадагаскар и Нигер, а также увеличению числа работающих детей. «В этом году доклад вызывает большую тревогу, — жалуется основатель и руководитель KidsRights Марк Дюллаэр. — Наше перспективное будущее поколение на каждом шагу оказывается в неблагоприятных условиях». Он призывает страны и НКО принять «срочные меры» по «защите детей от текущей катастрофы», пишет Le Figaro.