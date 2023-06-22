Die Welt: инфляция заставляет немцев экономить на мясе и искать продукты подешевле

По данным последнего опроса, многие в Германии вынуждены экономить на покупке продуктов питания из-за инфляции, сообщает немецкая газета Die Welt. 37% немцев заявили, что стали отдавать предпочтение более дешёвым частным магазинам вместо сетевых супермаркетов. Кроме того, более трети опрошенных стали покупать мясо подешевле, а пятая часть призналась, что уже покупает меньше продуктов, чем хотелось бы.

Покупать дешёвое или не покупать совсем: согласно опросу, всё большая часть немецких потребителей выбирает продукты питания, ориентируясь в первую очередь на цену, пишет немецкая газета Die Welt.

По данным нового опроса, многие граждане экономят на покупке продуктов питания из-за инфляции. Согласно результатам исследования, инфляция заставляет значительную часть потребителей либо выбирать более дешёвые продукты питания, либо вычёркивать определённые группы товаров из списка покупок, сообщила в среду в Мюнхене аудиторская фирма Deloitte.

Согласно отчёту компании, 37% опрошенных заявили, что теперь предпочитают делать покупки в более дешёвых частных магазинах, чем в сетях супермаркетов. Более трети немцев — 35% — стараются покупать дешёвое мясо. Одна пятая часть опрошенных заявила, что они уже стали покупать меньше продуктов, чем хотелось бы.

Как отмечает издание, компания Deloitte опросила 25 тыс. потребителей в 25 странах в рамках ежегодного «Глобального исследования потребительского пульса», в том числе 1 тыс. человек в Германии в апреле. По данным Deloitte, в июне также был проведён дополнительный опрос с идентичной выборкой.

По сравнению с соседними странами, население Германии традиционно считается сравнительно экономным, когда речь идёт о покупке продуктов питания. Опрос подтвердил это: 35% немцев заявили, что, когда дело касается еды, они в первую очередь думают о деньгах.

По данным Deloitte, немцы тратят на еду в среднем 15% своего месячного бюджета, по сравнению с 18% в Италии и 17% во Франции.

Однако, по данным исследования, всё большая часть потребителей также предпочитает покупать здоровую и, соответственно, более дорогую пищу — например, свежие продукты вместо более дешёвых готовых блюд. На долю «здорового» типа питания в Германии приходится 23% населения, сообщает немецкая газета Die Welt.