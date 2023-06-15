Bild: «настал черёд хлеба с маслом» — немецкий Минсельхоз предлагает запретить рекламу молочных продуктов

Запрет рекламы «нездоровых» молочных продуктов предлагает Министерство сельского хозяйства и питания Германии. Цель законопроекта — борьба с растущим детским ожирением. Немецкая газета Bild отмечает, что, по мнению аграриев, ведомство Джема Оздемира не за здоровье детей борется, а занимается «продуктовым патернализмом» и продвижением собственных представлений о правильном питании.

В Германии 15% детей в возрасте от 3 до 17 лет страдают ожирением. В связи с этим Министерство сельского хозяйства и питания Германии предлагает запрет рекламы «продуктов питания, вредящих здоровью». Под ограничения попадут не только шоколад и чипсы, но и, как отмечает газета Bild, «почти все молочные продукты».

Черновик законопроекта от 12 июня предполагает ввести максимально допустимые показатели соли, жира и сахара в продуктах, которым разрешена реклама. Как пишет Bild, «министерство опирается на пищевые рекомендации Всемирной организации здравоохранения для Европы».

Согласно предполагаемому законопроекту, 100 грамм сыра не должны содержать больше 17 грамм жира. «Это граничит с полным запретом на рекламу сыра!» — возмущается Bild, так как, например, эко-гауда содержит 27 грамм жира на 100 грамм продукта, Леердам 27,5 на 100, творожный сыр Альметте 25 на 100, а самый диетический сыр Филадельфия с травами 20 на 100 грамм.

«Молоко, сыр, йогурт или творог являются частью здорового и сбалансированного питания. Это просто гротеск, когда запрещены такие ценные продукты», — цитирует издание председателя немецкого союза крестьян Йоахима Руквида. По мнению агрария, необходимо заканчивать с «продуктовым патернализмом».





Попадают под ограничения и другие продукты. Так, предельное содержание жира для сливочного масла установлено в 21 грамм на 100 грамм продукта, а для молочного йогурта 3 грамма на 100 грамм продуктов. С такими показателями, пишет Bild, биомасло с показателями 37 грамм жира на 100 грамм продукта и любой йогурт из обычного 3,8%-ного молока будут оценены как вредящие здоровью.

«К сожалению, министерство хочет запретить многие продукты, являющиеся частью здорового питания. Рекламу клубничного йогурта хотят запретить, хотя фруктовый йогурт зачастую является единственным способом убедить детей есть йогурт. Под запрет подпадают даже обычные сыры, такие как Эдам, натуральный йогурт и масло. Это неприемлемо», — комментирует ситуацию Экхарт Хойзер, глава Ассоциации молочной промышленности.

Ведомство министра сельского хозяйства Джема Оздемира в ответ на эти упрёки заявляет, что реклама «в принципе разрешена, если не направлена на детей», более того, если производители изменят рецептуру своих продуктов, они по-прежнему могут рекламировать и для детей. «Наша цель — беречь здоровье детей», — утверждает министерство.

Bild отмечает, что черновик законопроекта так формулирует определение «рекламы для детей», что фактически обозначает полный запрет на продвижение продуктов. Запрещено рекламировать «на телевидении и радио с 6:00 до 23:00, на плакатах в пределах 100 метров от школ, детских садов и мест отдыха, в социальных сетях, таких как Instagram*, TikTok, YouТube», — сообщает Bild. За каждое нарушение предусмотрен штраф в €30 тыс.

«Настал черёд хлеба с маслом. Теперь запретят даже рекламу сыра и масла. К потребителям относятся, как к малолетним детям. Вряд ли найдётся что-то лучше бутерброда с местными продуктами», — критикует законопроект Гитта Коннеманн, депутат бундестага от оппозиционной ХДС.



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