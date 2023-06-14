Ouest-France: Евросоюз собирается бороться с «эпидемией одиночества»

Всё больше жителей Европы жалуется на нехватку общения, которая обострилась во время пандемии COVID-19 и увеличивает риск развития депрессии и стресса, приводит Ouest-France результаты опроса, проведённого для Еврокомиссии. Эксперты указывают, что одиночество отдельных граждан мешает сплочённости населения, поэтому его нужно рассматривать как социальную проблему и бороться с ней, повышая информированность людей и помогая им вернуться к живому обшению.

Евросоюз запустил новый пилотный проект, призванный отслеживать и бороться с растущей проблемой «нехватки значимого социального взаимодействия», пишет Ouest-France. Цель такой инициативы — лучше понять «эпидемию одиночества», обострившуюся на фоне длительных карантинов и изоляции в период пандемии коронавируса.

Согласно докладу, запрошенному Еврокомиссией, по крайней мере 13% европейцев чувствуют себя одинокими большую часть времени или постоянно. Издание отмечает, что статистические данные основаны на результатах опроса среди 25 тыс. человек, проживающих в разных странах Европы. Так, больше всего от отсутствия общения страдают в Ирландии — об этом рассказали примерно 20% жителей страны. Самый низкий уровень одиночества наблюдается в Нидерландах, Чехии, Хорватии и Австрии, где менее 10% опрошенных заявили о такой проблеме.

Что касается возрастных групп, больше всего одиночество распространено среди молодёжи, потому что важные жизненные события часто вторгаются в жизнь в соцсетях, что способствует возникновению изоляции. В то же время исследователи признают, что ни в коем случае нельзя не обращать внимания на одиночество пожилых людей: глобальные опросы показали, что в некоторых европейских странах, таких как Италия, эти показатели особенно высокие.

Авторы доклада подчёркивают, что у одиноких людей примерно на 20% чаще наблюдаются симптомы депрессии, тревоги и стресса. Кроме того, у них выше риск развития аффективных расстройств, таких как депрессия и тревожные расстройства. Эксперты также отмечают, что одиночество — это не только индивидуальная проблема: она может мешать социальной сплочённости и поэтому должна рассматриваться как социальная проблема, которая требует введения надлежащих мер.

Как рассказывает французская газета, для предупреждения одиночества кроме культурных факторов необходимы благоприятные экономические условия, а также качественное социальное взаимодействие в большом объёме. С ростом одиночества также связывают чрезмерное использование соцсетей, потому что виртуальное общение часто оказывается поверхностным и не даёт такую же эмоциональную поддержку, как личное общение. Кроме того, из-за соцсетей может возникнуть ощущение, что у других идеальная жизнь, что может обострить ощущение одиночества у некоторых людей.

В то же время главной проблемой в борьбе с одиночеством является социальная стигматизация и плохая осведомлённость населения, пишет Ouest-France. Согласно докладу, 57% опрошенных не знают о существующих методах избавления от этого состояния и программах помощи. Вот почему крайне необходимо лучше информировать население об этой проблеме и ввести меры по борьбе с одиночеством в Европе — поощряя позитивное общение, общественную деятельность и предоставляя эмоциональную и психологическую помощь.