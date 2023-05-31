WION: деньги за выход из дома — Южная Корея будет платить молодым затворникам, чтобы они возвращались в общество

Правительство Южной Кореи будет платить ежемесячное пособие в размере 490 долларов молодым затворникам, чтобы они выходили из дома, встречались с другими людьми и тратили деньги. Проблема одиночества встала в этой стране особенно остро. Для таких людей есть даже специальный термин в корейском языке. Телеканал WION поясняет, что власти страны разработали целый ряд мер, чтобы возвращать таких людей в нормальную жизнь.

Чья-то идея провести спокойный день может заключаться в том, чтобы спрятаться в коконе подальше от общества. И это может быть неплохим вариантом на день или два. Но если это продолжается более долгий срок, то, конечно, может вызывать серьёзное беспокойство. Причём настолько, что правительство Южной Кореи теперь платит молодым отшельникам, чтобы они возвращались обратно в общество. Да, вы не ослышались.

По данным южнокорейского Министерства по вопросам гендерного равенства в семье, молодые отшельники теперь будут получать ежемесячное пособие в размере 490 долларов, чтобы они выходили, встречались с другими людьми и тратили деньги. Речь идёт о подростках, которые живут в замкнутом пространстве довольно продолжительное время и испытывают серьёзные затруднения с налаживанием нормальной жизни.

Таких отшельников называют по-корейски hikiko mori. Однако этот термин впервые появился в Японии в 90-х годах. Под эту инициативу попадают молодые люди в возрасте от 9 до 24 лет из малообеспеченных семей. Они также могут подавать заявку на получение субсидий для целого ряда услуг, включая здравоохранение, образование, психологическую помощь, юридические услуги и культурные мероприятия.

Такие шаги должны подтолкнуть юных затворников восстановить свою повседневную жизнь и снова интегрировать в общество. Эта проблема стала довольно серьёзной, особенно учитывая, что Южная Корея стала страной с самым низким уровнем фертильности в мире и, кроме того, переживает снижение производительности труда.

Но вопрос в следующем. Могут ли деньги решить эту проблему? Это может стать первым шагом из множества других потенциальных шагов. Однако факторы, из-за которых молодые люди оказываются в одиночестве в четырёх стенах, не всегда экономического характера. Они могут включать в себя семейные проблемы, финансовые трудности, вопросы здоровья и культуру стыда, распространённую в корейском обществе.

Более того, также растет число людей, умирающих в одиночестве. Эксперты предлагают ряд мер, чтобы помочь этим проблемным подросткам. В частности, отход от принятого в обществе понятия успеха, целевые программы для изолированной молодежи, предоставление им обучения или консультаций и выявление таких людей как можно раньше в подростковом возрасте.

Дата выхода в эфир 27 мая 2023 года.