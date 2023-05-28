DM: британская молодёжь всё чаще предпочитает заводить домашних питомцев вместо детей
Жители Великобритании в возрасте от 20 лет и старше, похоже, сейчас гораздо меньше стремятся жениться, стать родителями, завести собственное жильё и остепениться, чем это было обычно среди представителей предыдущих поколений. Вместо того чтобы думать о браке и детях, «поколение Z» всё чаще решает завести «пушистых малышей», сообщает Daily Mail.
Как показывает статистика, взрослые, родившиеся в период с 1997-го по 2012 год, заводят себе домашних животных раньше, чем предыдущие поколения. По словам экспертов, современные молодые британцы зачастую покупают себе кошек и собак, поскольку традиционные вехи, отмечающие взросление, включая собственную семью и жильё, становятся всё более недоступными.
Кроме того, возможность работать удалённо, появившаяся у многих во время пандемии COVID-19, обеспечивает людям достаточно времени, чтобы можно было без проблем выгуливать домашних питомцев рядом с домом, поясняется в статье.
Она также рассказала, что современная молодёжь часто покупает домашних животных вместо того, чтобы задумываться о приобретении собственного жилья. Это связано и с тем, что покупка и содержание домашних питомцев обходятся значительно дешевле в сравнении с другими традиционными «вехами» взрослой жизни, которые теперь становятся для многих недоступны, говорится в статье.
Макгоуэн даже предположила, что многим сейчас «доставляет больше удовольствия» иметь собаку, например, чем заводить семью и детей. По данным компании Pets At Home, появившийся во время пандемии COVID-19 режим домашней изоляции, который привёл к заметному увеличению количества людей, работающих из дома, вызвал «огромный бум» спроса на домашних животных.
Согласно статистике, популяция домашних животных увеличилась примерно на 10% с момента начала пандемии коронавирусной инфекции. Однако даже после завершения карантинов спрос на питомцев не сократился, отметила Макгоуэн: «Это никуда не исчезло. Мы по-прежнему наблюдаем большое количество щенков и котят, при этом владельцы берут себе питомцев повторно».
По её мнению, это также в значительной степени связано с распространением удалённой работы в последние пару лет. «Вы точно сможете быть дома, чтобы выгулять собаку в обеденное время», — пояснила Макгоуэн. Это подтверждают и данные торговой организации UK Pet Food, которые свидетельствуют, что каждый пятый британец в возрасте от 16 до 24 лет завёл себе домашнее животное с начала пандемии.
Примерно такая же статистика наблюдается и для жителей в возрасте от 25 до 34 лет. Однако важно отметить, что количество людей, вступающих в брак, за последние десятилетия заметно снизилось — причём перепись 2021 года показала, что наибольшее падение наблюдается именно среди людей в возрасте 25 и 35 лет, говорится в статье.
Кроме того, в последнее время британцы также вкладывают всё больше средств в приобретение одежды и аксессуаров для своих домашних питомцев. По словам Макгоуэн, она тоже подумывает о том, чтобы купить для своей собаки джинсовую куртку из ассортимента одежды для домашних животных от компании Dolly Parton, заключает Daily Mail.