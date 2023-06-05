FAZ: «каждый евро на счету» — немцы не верят в прекращение роста цен
Хотя статистика в последнее время фиксирует замедление инфляции в Германии, большинство немцев не верит в долгосрочность тенденции и полагает, что подорожание вернётся в ближайшее время. Frankfurter Allgemeine сообщает, ссылаясь на консалтинговую компанию EY, что 70% опрошенных в Германии ожидают роста цен на продукты питания в ближайшее время. К большим счетам за электричество готовится немного меньше опрошенных — 69%. 65% участвовавших в исследовании полагают, что вырастут цены и на бензин. Как и в предыдущих опросах три четверти опрошенных заявили о самоограничении при походе за покупками. 44% респондентов покупают только самое необходимое.
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