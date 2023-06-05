FAZ: «каждый евро на счету» — немцы не верят в прекращение роста цен

Несмотря на позитивные данные статистических органов Германии и Евросоюза, граждане Германии смотрят в будущее с пессимизмом. Frankfurter Allgemeine приводит данные опроса, изучившего потребительские ожидания немцев. Подавляющее большинство полагает, что приостановившийся рост цен вернётся в ближайшие месяцы.

Хотя статистика в последнее время фиксирует замедление инфляции в Германии, большинство немцев не верит в долгосрочность тенденции и полагает, что подорожание вернётся в ближайшее время. Frankfurter Allgemeine сообщает, ссылаясь на консалтинговую компанию EY, что 70% опрошенных в Германии ожидают роста цен на продукты питания в ближайшее время. К большим счетам за электричество готовится немного меньше опрошенных — 69%. 65% участвовавших в исследовании полагают, что вырастут цены и на бензин. Как и в предыдущих опросах три четверти опрошенных заявили о самоограничении при походе за покупками. 44% респондентов покупают только самое необходимое.

Немецкие покупатели продолжают считать каждый евро, но федеральное статистическое управление Германии видит поводы для смягчения инфляционного кризиса. «Годовой уровень инфляции снизился в мае более значительно, чем ожидали экономисты, причём не только в Германии, но и в еврозоне», — продолжает издание. По подсчётам управления, уровень инфляции в ФРГ составляет на данный момент 6,1% — это самый лучший показатель с марта 2022 года, когда инфляция не превышала 5,9%. В еврозоне инфляция тоже снизилась значительно: с 7% в апреле до 6,1% в мае.

Остающаяся высокой уже в течение нескольких месяцев инфляция снижает покупательную способность немцев, и потребители вынуждены менять своё привычное поведение. «Клиенты по-прежнему очень внимательно относятся к каждому потраченному евро. Но они настроены уже гораздо оптимистичней», — Frankfurter Allgemeine цитирует сотрудника консалтинговой фирмы EY.

EY проводила изучение потребительских ожиданий в 27 странах мира и опросила 21 005 человек. От Германии в исследовании приняла участие 1 тыс. респондентов.