France 3: голодает каждый шестой — французы вынуждены брать продукты в благотворительных организациях

Во Франции инфляция и экономический кризис привели к тому, что 16% населения приходится сокращать расходы на питание и недоедать, передаёт France 3. В то же время в благотворительных организациях отмечают рост обратившихся за бесплатными продуктами.

Вот уже почти четыре года каждую неделю Кристиан Дешен набирает в благотворительной организации Restos du Cœur продукты, которых хватит на шесть блюд.

ФРАНЦУЖЕНКА: Пачка в один килограмм.

КРИСТИАН ДЕШЕН, завсегдатай Restos du Cœur: Это я тоже хочу.

ФРАНЦУЖЕНКА: Да, берём…

На пенсию в 1200 евро в месяц и из-за повышения цен он не может обойтись без такого дополнения к походу по магазинам.

КРИСТИАН ДЕШЕН: Здесь у меня хлеб, яйца, апельсин, фрукты, консервы… Всё стало не по карману. Например, упаковка в 30 яиц, которую два—три года назад я покупал меньше чем за 3 евро, теперь стоит почти 7 евро. Неплохая разница, а?

Такую разницу отмечает и эта хозяйка. Она подрабатывает на нескольких работах и не может покупать продукты в магазинах.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Стало гораздо сложнее. Раньше было по-другому. Теперь стало дороже.

Цены настолько выросли, что иногда приходится отказываться от некоторых товаров. Так поступает Анжела Санчез.

ВОЛОНТЁР: Потом ещё возьмите пюре.

АНЖЕЛА САНЧЕЗ, завсегдатай Restos du Cœur: Хорошо.

Эта мать-одиночка приехала из Никарагуа год назад и рассчитывает благодаря бесплатным продуктам накормить детей.

АНЖЕЛА САНЧЕЗ: С тех пор как мы переехали во Францию, стоимость мяса выросла. Слава богу, я могу приходить сюда каждую неделю, чтобы взять продукты на еду моим детям.

Вследствие инфляции и экономического кризиса число желающих получить продукты здесь выросло.

ЖАК ШАБО, представитель центра Restos du Cœur в Женвилье (департамент О-де-Сен): В этом году за тот же период в программе зарегистрировалось на 32 человека больше, чем в прошлом, и каждый день эта цифра увеличивается.

На сегодняшний день каждый шестой француз признаётся, что не ест досыта.

Дата выхода в эфир 17 мая 2023 года.