Sky News: британское правительство призвали срочно увеличить помощь семьям с детьми

Депутаты и активисты призывают британское правительство увеличить размеры помощи для получения детского питания, учитывая, что средняя цена упаковки молочной смеси выросла на 24% за последние два года. По их мнению, реакция правительства была недостаточной, а выделенные на это денежные суммы зачастую не доходят до нуждающихся, сообщает Sky News.

Реакция правительства на оказание финансовой помощи семьям с детьми на фоне кризиса, связанного с ростом стоимости жизни, до сих пор была недостаточной, считают активисты и некоторые депутаты. По их словам, схема ваучеров, разработанная, чтобы помочь британским семьям покупать детское питание и другие предметы первой необходимости, не охватывает около трети нуждающихся в помощи родителей, сообщает Sky News.



Ранее журналисты этого телеканала уже публиковали серию материалов о том, что некоторым семьям по всей Великобритании приходится идти на «отчаянные меры», чтобы кормить своих детей, на фоне стремительного роста стоимости детских молочных смесей, отмечается в статье. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил в интервью Sky News в конце мая, что ему жаль родителей, вынужденных иногда даже красть детское питание из магазинов.



В то же время он заверил, что нуждающимся семьям доступна государственная поддержка, направленная на то, чтобы защитить их от негативных последствий кризиса роста стоимости жизни. Другие представители правительства также неоднократно заявляли, что семьи могут получить дополнительную помощь, чтобы справиться с растущими расходами. Однако власти до сих пор не обязались пересмотреть действующую схему ваучеров по программе поддержки Healthy Start, говорится в статье.



«В апреле 2021 года стоимость ваучера по программе Healthy Start выросла с 3,1 до 4,25 фунта стерлингов в неделю, что обеспечивает дополнительную поддержку беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте до четырёх лет, имеющим право на участие в программе, в выборе здоровой пищи. Участвующие в ней дети в возрасте до одного года могут получать в общей сложности до 8,5 фунта стерлингов в неделю», — заявил официальный представитель правительства в интервью Sky News.