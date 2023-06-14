Sky News: британское правительство призвали срочно увеличить помощь семьям с детьми
Реакция правительства на оказание финансовой помощи семьям с детьми на фоне кризиса, связанного с ростом стоимости жизни, до сих пор была недостаточной, считают активисты и некоторые депутаты. По их словам, схема ваучеров, разработанная, чтобы помочь британским семьям покупать детское питание и другие предметы первой необходимости, не охватывает около трети нуждающихся в помощи родителей, сообщает Sky News.
Ранее журналисты этого телеканала уже публиковали серию материалов о том, что некоторым семьям по всей Великобритании приходится идти на «отчаянные меры», чтобы кормить своих детей, на фоне стремительного роста стоимости детских молочных смесей, отмечается в статье. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил в интервью Sky News в конце мая, что ему жаль родителей, вынужденных иногда даже красть детское питание из магазинов.
В то же время он заверил, что нуждающимся семьям доступна государственная поддержка, направленная на то, чтобы защитить их от негативных последствий кризиса роста стоимости жизни. Другие представители правительства также неоднократно заявляли, что семьи могут получить дополнительную помощь, чтобы справиться с растущими расходами. Однако власти до сих пор не обязались пересмотреть действующую схему ваучеров по программе поддержки Healthy Start, говорится в статье.
«В апреле 2021 года стоимость ваучера по программе Healthy Start выросла с 3,1 до 4,25 фунта стерлингов в неделю, что обеспечивает дополнительную поддержку беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте до четырёх лет, имеющим право на участие в программе, в выборе здоровой пищи. Участвующие в ней дети в возрасте до одного года могут получать в общей сложности до 8,5 фунта стерлингов в неделю», — заявил официальный представитель правительства в интервью Sky News.
«Слишком много семей упускают из виду, поскольку уровень охвата в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии составляет жалкие 64 процента, а в некоторых районах уровень охвата вообще лишь около 50 процентов», — заявила она. По словам Льюэлл-Бак, это касается более чем 200 тыс. из тех, кто имеет право на получение питания, на общую сумму £53 млн.
Расследование, проведённое журналистами Sky News, выявило множество трудностей, с которыми сталкиваются молодые семьи в попытке получить доступ к детскому питанию, и показало, что эта помощь не охватывает всех нуждающихся, подчёркивается в статье. В результате некоторые семьи попадают в «отчаянную ситуацию», отметила Льюэлл-Бак.
Ранее другие депутаты также призвали к безотлагательному повышению стоимости ваучеров Healthy Start, учитывая, что средняя цена упаковки молочной смеси в стране выросла на 24% за последние два года. Однако реакция правительства до сих пор была ничтожной, поэтому денежная помощь зачастую не доходила до тех, кто в ней нуждается, подчеркнула Льюэлл-Бак и вновь призвала к «немедленным действиям».
В свою очередь, представитель благотворительной организации First Steps Nutrition также отметил в интервью Sky News, что схема Healthy Start предназначена для обеспечения необходимого питания для беременных подростков, а также мам, младенцев и малышей в семьях с самыми низкими доходами, предоставляя им денежную помощь для покупки детских смесей, фруктов, овощей, молока и других необходимых продуктов.
«Для многих семей это включает в себя и детское питание. Но с учётом того, что сумма этого пособия заморожена, а цены на продукты питания уже достигли рекордно высокого уровня, эта помощь уже не достигает цели», — также констатировал эксперт.
«Плохое питание во время беременности и в первые несколько лет жизни ребёнка может иметь негативные последствия для здоровья на всю жизнь. Шокирует и непростительно, что правительство продолжает проявлять такую апатию и незаинтересованность в этом вопросе», — заключил представитель благотворительной организации в интервью Sky News.
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