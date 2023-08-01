NYT: эксперты назвали российские минные поля самым серьёзным препятствием для украинского контрнаступления

Минные поля, созданные российскими войсками, оказываются одним из самых серьёзных препятствий для украинского контрнаступления, и, по мнению экспертов, инструментов, которыми располагают киевские военные для их ликвидации, недостаточно, пишет The New York Times. По словам специалистов, несмотря на задействование большого количества резервов и техники, продвижение ВСУ всё ещё остаётся «мучительно медленным».

Обширные минные поля, созданные российскими войсками, оказываются одним из самых серьёзных препятствий для украинского контрнаступления, пишет The New York Times. При этом, по словам экспертов, инструментов, которыми располагают киевские военные для их ликвидации, недостаточно.

Как сообщает старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли, Россия заминировала территорию «инновационными способами», из-за чего на первом этапе контрнаступления украинские войска понесли значительные потери и замедлили продвижение.

В течение следующих недель интенсивных боёв украинские военные шли в наступление пешком. По словам Ли, в последние дни Украина задействовала в контрнаступлении на юге Украины основную часть своих резервных войск, а также танки и машины для разминирования, тем не менее, темпы продвижения ВСУ до сих пор остаются «мучительно медленными».

Когда украинские войска развернули машины для разминирования, чтобы расчистить путь через поля, Россия задействовала противотанковые силы, обнажив уязвимость ВСУ, отмечает эксперт.

Как подчёркивает генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, технологии разминирования в последние несколько десятилетий развивались не так быстро, как другие области военного дела, такие как использование беспилотных летательных аппаратов и высокоточных управляемых ракет. «Украине нужен Манхэттенский проект по разминированию», — считает он.

Чтобы преодолеть нехватку войск и вооружений, Украина пытается наступать на трех фронтах и стремится заставить российское командование выбирать, куда направить свои силы. Однако «если Украина сможет добиться успеха только в одном направлении и окажется, что только одно из этих направлений продвижения является основным, то Россия потенциально может разместить там резервы», предупреждает Ли.