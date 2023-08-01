Австрийский полковник: Россия строит буферную зону между собой и НАТО

Прлковник австрийской армии Маркус Райснер считает, что Украина не сможет достигнуть успеха в наступлении, так как для этого нет объективных предпосылок: отсутствует превосходство в воздухе, а минные поля вынуждают украинцев штурмовать укрепления России малыми группами, и это делает невозможным прорыв. Как пишет Exxpress, при этом военный эксперт полагает, что Россия превращает Украину в безлюдную буферную зону между собой и НАТО.

Украинское наступление по-прежнему характеризуется «тяжёлыми потерями и минимальным продвижением вперёд», пишет австрийское издание Exxpress, ссылаясь на военного эксперта Маркуса Райснера. Полковник австрийской армии считает, что «оперативного прорыва так и не произошло» и указывает, что при оценке наступления «нельзя забывать, что оно продолжается уже 58 дней и продвинулось всего на несколько километров». По его мнению, для успеха украинских войск всё ещё нет предусловий, прежде всего Киеву не хватает превосходства в воздухе.

Почти по всей линии фронта русские смогли возвести массивные укрепления, включающие в себя минные поля. Украинские войска смогли продвинуться лишь на участках, где у русских не было достаточно времени, чтобы окопаться, например, в предместьях Бахмута (рос. Артёмовск — ИноТВ). Но даже там, «украинские войска всё ещё не окружили город», — указывает военный эксперт.

«В остальном итоги плачевны», — констатирует военный и особенно отмечает провал операции южнее города Орехов в Запорожской области. В операции участвовала 47-я механизированная бригада ВСУ, вооружённая БМП Bradley и танками Leopard 2, при поддержке 118-й механизированной бригады. «Большого прорыва не произошло, наоборот, атака прошла с огромными потерями», — оценивает ситуацию Райснер. «Есть фотографии, на которых видно, что всего за одно наступление была уничтожена смешанная рота танков и БМП, насчитывающая более десяти машин и экипажей», — продолжает Райснер в Exxpress. Восточнее Орехова украинцам лишь ненадолго удалось занять село Старомайорское, но «России, похоже, удалось вернуть его себе».

Чтобы украинское наступление считать успешным, войскам Киева нужно «пробиться вглубь, и вызвать на стороне противника эффект домино, ведущий к обрушению фронта». В случае вооружённых сил Украины это означало бы, например, «выйти к окраинам города Токмак» и создать угрозы для «Мелитополя или Мариуполя и даже возможно Крыма». Всё остальное не может считаться успехом. В качестве пример удавшегося наступления Райснер приводит продвижение американцев во Франции в 1944 году, и отмечает, что решающим фактором тогда стали массированные воздушные бомбардировки американцев, «как раз то, чего не хватает Украине».

Австрийский военный также указывает, что тактика НАТО при наступлении предполагает определённую последовательность действий. Сначала необходимо создать подавляющее преимущество, поразить центры командования, закрепить достигнутые результаты, разбить противника на отдельные соединения и только после этого уничтожать их. Но «такой подход невозможен для Украины», — говорит Рейснер. «Им, например, практически не удаётся создать подавляющего преимущества и окружить противника и его позиции».



Украинцам приходится вместо этого штурмовать позиции русских небольшими группами, «делать два шага вперёд, один назад». Но даже такая тактика не обеспечивает успеха из-за огромных минных полей, сообщает Райснер в Exxpress. «Во многих местах на Украине у русских были месяцы на обустройство». Райснер указывает, что из-за продолжительных боёв вокруг Бахмута (рос. Артёмовск — ИноТВ) украинцы после занятия Херсона не смогли продолжить наступления, вынуждены были отправлять войска в Донбасс и тем самым дали России время на строительство линии укреплений.

По мнению Райснера, Россия видит Украину в качестве «прифронтового оборонительного пространства против НАТО». Он подчёркивает, что в прошлом государства «всегда старались создать вокруг себя буферные зоны, по возможности обезлюдевшие или с небольшим количеством населения, чтобы нападающий не мог найти там поддержки». «Если посмотреть на разрушения, которые Россия наносит Украине, то приходится предположить, что она преследует там именно эту цель», — цитирует Райснера Exxpress.