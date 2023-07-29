Newsweek: Россия усиливает свои войска на юге Украины «новейшим» вооружением, предупредили в Лондоне

Минобороны Великобритании сообщило в очередной сводке по ситуации на Украине, что Москва начала применять в Запорожской области Ка-52М — новейшую модификацию Ка-52, имеющую вооружение повышенной дальности, пишет Newsweek. По информации издания, в Лондоне признают, что Ка-52 нанесли украинцам серьёзный урон и оказывают существенное влияние на ход боевых действий.

Россия на фоне активизации контрнаступления ВСУ на юге Украины начала применять в этом районе Ка-52М — «новейшую» модификацию своего ударного вертолёта Ка-52, оснащённую более надёжными средствами защиты и вооружением повышенной дальности, сообщает Newsweek. По информации американского издания, об этом в четверг предупредило в своей ежедневной разведывательной сводке о ситуации на Украине Минобороны Великобритании. Как пишет журнал, о том, что Ка-52М были опробованы на Украине, также сообщалось и в материалах российских государственных СМИ.



По информации Newsweek, в британском минобороны подчёркивают, что Ка-52М — это «значительно усовершенствованные» машины, доработанные с учётом опыта, который Москва получила в ходе своей кампании в Сирии. По информации Newsweek, подтверждённых случаев поражения таких машин на Украине на данный момент нет.



Британские власти признают, что Ка-52 и его модификации нанесли серьёзный урон украинским силам, пишет Newsweek. Как подчёркивают в Минобороны Великобритании, вертолёты недавно получили новые противотанковые ракеты, имеющие дальность около 15 км, и российские пилоты крайне активно пользуются возможностями для того, чтобы применять их, оставаясь при этом вне зоны поражения украинских средств ПВО.



Ка-52 «Аллигатор» — ударно-разведывательный вертолёт, предназначенный для поражения любой наземной техники, танков, живой силы, а также винтокрылых машин противника, напоминает корреспондент Newsweek. Как отмечает журналист, Россия очень дорожит этими вертолётами — а Украина неизменно старается как можно громче сообщать об их поражении. В британском минобороны полагают, что в Запорожской области из всех российских вооружений именно Ка-52 оказывают наибольшее влияние на ход боевых действий.



В ходе своего контрнаступления, продолжающегося уже почти два месяца, Киев ранее сосредотачивался главным образом на восточных регионах, но до сих пор продвигался крайне медленно, упоминается в материале Newsweek. Теперь же украинцы, по всей видимости, решили сосредоточиться на Запорожской области: в среду Минобороны России сообщило, что ВСУ возобновили интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении, проведя массированную атаку силами трёх батальонов, подкреплёных танками.