По мере того как конфликт на Украине затягивается, становится очевидно, что Западу необходимо добиваться паритета военно-промышленного производства, поскольку уровень потребления оружия Киевом намного превышает нынешние производственные мощности. Без такого паритета поддержка Украины фактически означает разбазаривание военных ресурсов, что в конечном итоге станет обузой для Запада, пишет эксперт по азиатско-тихоокеанским исследованиям Асвин Цзя-Сун Линь на страницах South China Morning Post.

Конфликт на Украине затягивается и фактически превратился в войну на истощение, где Запад изо всех сил пытается поддерживать поставки оружия Киеву на прежнем уровне, в то время как Россия продолжает окапываться и укреплять свои позиции, понимая, что у неё имеются достаточные запасы боеприпасов, пишет в статье для South China Morning Post Асвин Цзя-Сун Линь, докторант Международной докторской программы по азиатско-тихоокеанским исследованиям (IDAS) в Национальном университете Чэнчи (Тайбэй). По его мнению, эта ситуация в конечном итоге приведёт к тому, что поддержка Украины станет для Запада обузой, если он не сможет реогранизовать ВПК для гарантии паритета.



Пока Украина отправляла своих солдат в страны НАТО для тренировки и дополнительного обучения, Россия создавала на местности оборонительные рубежи из окопов и укреплений, подчёркивается в статье. Это принесло свои результаты и привело к тому, что украинское контрнаступление замедлилось. И несмотря на сообщения западных СМИ о том, что Москва также испытывает определённую нехватку боеприпасов, на данный момент у неё их гораздо больше, чем у Киева, отмечает автор: «Это существенное преимущество для России — и серьёзный вызов для Украины».



Статистика свидетельствует, что украинские власти истощают свои боеприпасы рекордными темпами, в то время как российская оборонная промышленность производит гораздо больше военной продукции. И хотя оценки на этот счёт разнятся, однако согласно публикации в издании The Economist, украинские военные расходуют около 180 тыс. артиллерийских снарядов за месяц, в то время как США ранее производили около 40 тыс. — а в данный момент пытаются повысить уровень до 90 тыс. при помощи дополнительных инвестиций и расширения производства, говорится в статье.



Но даже учитывая все эти усилия Вашингтона, нынешних производственных мощностей американских заводов вряд ли хватит для того, чтобы можно было избежать истощения запасов критически важных арсеналов на фоне их поставок на Украину. Согласно публикации The Washington Post, даже несмотря на ускоренное производство, США потребуется ещё не менее пяти лет для того, чтобы пополнить запасы наиболее востребованных вооружений, включая противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, а также полностью закрыть другие материально-технические потребности, поясняет автор.



И хотя Россия, в свою очередь, также сталкивается с некоторыми производственными проблемами, у неё по-прежнему ещё есть достаточные мощности в сфере ВПК, подчёркивается в статье. По мнению бывшего командующего Британскими объединёнными силами генерала Ричарда Бэрронса, крайне важно признать тот факт, что российское руководство хорошо информировано о текущей ситуации. При этом уязвимость Украины связана с её серьёзной зависимостью от западных поставок в сфере вооружений, констатирует автор.



Несмотря на то что США и Запад по-прежнему обещают продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако реальная эффективность западной помощи также остаётся серьёзной проблемой, говорится в статье. В частности, на брифинге для прессы в Белом доме ещё в конце мая официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о планах увеличить поставки систем ПВО на Украину, включая американские ракеты, которые планируется адаптировать для использования на украинских наземных ракетных комплексах «Бук» советского производства.



Однако адаптация такой ракеты представляет серьёзную проблему из-за её полуактивной системы наведения. Дело в том, что РЛС, используемая для обозначения цели, должна работать на тех же частотах, что и головка самонаведения запускаемой ракеты, поясняет автор. Однако подробности того, как можно будет заставить эту западную систему работать на пусковых установках «Бук», пока не объясняются. Аналогичные опасения возникают и в отношении американских ракет Zuni, которые, как предполагается, должны быть адаптированы для использования в самолётах Су-25 ВВС Украины.



Кроме того, США и их союзники обещают в будущем предоставить Киеву такую передовую военную технику, как танки Abrams, реактивные истребители F-16 и другие боеприпасы. Однако председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли пояснил, что танки и реактивные истребители в первую очередь предназначены «для сдерживания будущих атак», а не для поддержки нынешних контрнаступательных усилий Украины.



Но проблема заключается в том, что текущее контрнаступление на позиции хорошо укрепившегося противника без надлежащей непосредственной поддержки с воздуха и артиллерии влечёт за собой значительные риски и потери, подчёркивается в статье. Кроме того, освоить и внедрить применение новейших западных военных систем даже после их поставки украинцам будет непросто, предупреждает автор: «Для этого процесса потребуется время, и он может растянуться вплоть до нескольких лет».



Все эти примеры наглядно раскрывают суть проблемы, которая заключается в том, что поставки западного военного снаряжения не способны полностью покрыть все нужды Киева, отмечается в статье: «Похоже, что Запад не в силах угнаться и просто отправляет всё, что есть в наличии». Но чем больше на Украину будет отправляться неподходящей военной техники и чем шире станет спектр вариантов различных вооружений, тем сложнее украинским военным будет научиться эффективно их применять и координировать, предупреждает автор.



Между тем организация контрнаступления сопряжена со значительными рисками, и если Киев попытается ускорить этот процесс, то рискует начать применять на поле боя неподходящую для этого военную технику и снаряжение, которое быстро израсходуется и придёт в негодность, не обеспечив при этом каких-то значительных результатов. Западу необходимо осознать, что попытки бесконечно отправлять Киеву всё новые ресурсы являются непрактичными и не приводят к эффективным результатам, подчёркивает автор.



Становится всё более очевидным, что необходимо в первую очередь добиться паритета военно-промышленного производства, говорится в статье: «Без этого паритета продолжение поддержки Украины будет означать разбазаривание западных военных ресурсов — и Украина в конечном итоге превратится в обузу». Поскольку главная проблема здесь заключается в том, что уровень потребления оружия Киевом на данный момент намного превышает производственные мощности Запада, заключает автор.