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Fox: «Насколько нужно быть тупым, чтобы говорить такое?» — Трампа возмутило признание Байдена о дефиците снарядов в США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В интервью Fox News Дональд Трамп выразил серьёзные сомнения относительно компетентности действующего американского президента. В частности, экс-глава Белого дома раскритиковал своего преемника за то, что он рассказал всему миру о нехватке боеприпасов в Соединённых Штатах.
Fox: «Насколько нужно быть тупым, чтобы говорить такое?» — Трампа возмутило признание Байдена о дефиците снарядов в США
AP

На фоне растущей глобальной напряжённости и непростого времени для США президент страны Джо Байден не справляется со своими обязанностями. Такое мнение в интервью Fox News высказал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы живём в самое опасное время в истории нашей страны из-за ядерного оружия. Его мощь очень огромна. Речь идёт не о танках двух армий, которые едут и стреляют друг в друга или солдатах, которые прячутся в бункерах и ведут огонь по людям, как в Первой или Второй мировых войнах. Речь идёт о полном уничтожении», — сказал политик.
 
«А у нас (во главе государства. — ИноТВ) находится человек, который не понимает, что он делает. Человек, который… вышел и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов. Знаете ли вы, что три года назад у меня все склады ломились от боеприпасов. Мы всё отдали», отметил Трамп.
 
«Но если всё отдали — это ужасно. Ещё хуже только рассказывать об этом все миру. Он рассказал Китаю и другим странам, которые настроены к нам враждебно, что у нас нет боеприпасов», добавил бывший президент.
 
«Вы говорите о секретных документах. Это (признание Байдена о нехватке снарядов. — ИноТВ) хуже любого документа, который вы могли бы предоставить», — продолжил Трамп, очевидно, подразумевая выдвинутые против него обвинение о неправильном обращении с секретными материалами, обнаруженными ФБР при обыске его поместья в Мар-а-Лаго в прошлом году.
 
По словам политика, теперь благодаря Байдену Китай, Северная Корея и другие страны, которые «ненавидят Америку», знают о существующем дефиците боеприпасов. «Насколько нужно быть тупым, чтобы говорить такое?» — риторически поинтересовался Трамп.
 
Объясняя спорное решение об отправке Украине кассетных боеприпасов, Байден в недавнем интервью проговорился, что США столкнулись с нехваткой 155-мм артиллерийских снарядов. Его слова вызвали возмущение в социальных сетях, пользователи которых поставили под сомнение компетентность главнокомандующего, поясняет телеканал.
 
Впрочем, впоследствии в Белом доме открестились от слов президента. По словам представителей администрации, Вашингтон поставляет Киеву только «излишки» из своих запасов вооружений, обращает внимание Fox News.
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Fox News США Северная Америка
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