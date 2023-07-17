Das Erste: Трамп пообещал отменить выдачу гражданства по праву рождения — но вероятность успеха «стремится к нулю»

Дональд Трамп заявил, что положит конец «родильному туризму» в случае возвращения на пост президента США, сообщает Das Erste. Как утверждает Трамп, в настоящий момент «сотни тысяч людей со всего мира» въезжают в США на последних неделях беременности, чтобы их ребёнок «получил гражданство США незаконным путём». По замыслу Трампа, для того, чтобы ребёнок стал американцем, хотя бы один из родителей должен постоянно проживать в стране. Однако, по мнению экспертов, вероятность реализации этой инициативы «стремится к нулю».

Дональд Трамп описывает свою страну, как правило, «в мрачных тонах», особенно когда речь заходит об иммиграции, пишет Das Erste.

Дело не только в том, что в США якобы въезжают миллионы нелегальных иммигрантов и что среди них много психически больных и преступников. Недавно бывший президент США раскритиковал тот факт, что «сотни тысяч людей со всего мира» селятся в отелях на последних неделях беременности, чтобы их ребёнок «получил гражданство США незаконным путём».

Трамп обещает своим сторонникам, что положит конец этому «родильному туризму», когда снова станет президентом. По его словам, дети, рождённые в США, больше не должны автоматически становиться гражданами США.

По замыслу Трампа, хотя бы один из родителей должен постоянно проживать в стране на законных основаниях, иначе ребёнок не сможет получить гражданство.

Рон Десантис, губернатор Флориды, который также стремится стать президентом, придерживается той же линии. Он считает неправильным, что люди используют США для родильного туризма. Он обещает устранить стимулы для нелегального въезда в страну.

Родильный туризм существует, подтверждает Джулия Гелатт из Института миграционной политики, независимого аналитического центра в Вашингтоне. По её словам, есть люди, которые приезжают в США только для того, чтобы родить там детей и чтобы эти дети потом получили гражданство. Однако эксперт уверена: это не широко распространённое явление.

Точная статистика отсутствует. Ежегодно в США рождается около 3,7 млн детей. Несколько десятков тысяч из них могли иметь матерей, которые находились в США по туристической визе, но, конечно, не сотни тысяч, как утверждает Трамп, считает Гелатт.

По её словам, это нецелесообразно даже по практическим причинам: людям нужны визы, они должны распланировать всё заранее, а бюрократия медлительна. Въехать в страну точно перед родами весьма непросто.

Однако расследования в отношении организованного родильного туризма не прекращаются. Например, рассматриваются случаи, когда беременных женщин из Китая привозят в США по туристическим визам за деньги.

Но есть одна «непоколебимая вещь» — 14-я поправка к Конституции, которая гласит: тот, кто родился на территории США, является гражданином США. И даже президент Трамп не сможет отменить её своим указом.

«Если он так утверждает, то это просто болтовня, в которой нет ни грамма правды», — говорит Тодд Белт, профессор политологии Джорджтаунского университета в Вашингтоне. По его словам, это подтвердит любой специалист в области конституционного права.

Необходимо будет изменить Конституцию, а для этого потребуется широкое политическое большинство: две трети в палате представителей, две трети в сенате и три четверти штатов. Вероятность собрать такое большинство «стремится к нулю», подчёркивает Белт.

Дональд Трамп, вероятно, «знает об этом». Будучи президентом, он несколько раз заявлял, что отменит возможность получения гражданства по праву рождения. Но за четыре года работы в Белом доме он даже не предпринял серьёзных попыток это осуществить, отмечает Das Erste.