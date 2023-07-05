Newsweek: «тревожный звонок для Соединённых Штатов» — политики предупреждают, что французский сценарий беспорядков может повториться в США

Беспорядки во Франции заставили переживать американских политиков. Многие винят в происходящем европейскую политику открытых границ и уверены, что похожий сценарий грозит и Соединённым Штатам, если администрация Байдена продолжит безответственный подход к контролю собственных границ, пишет Newsweek. «Это будет разрешённый государством терроризм, которого никогда не было прежде».

Представитель партии республиканцев Марджори Тейлор Грин сделала громкое заявление в связи с беспорядками во Франции. Как пишет издание Newsweek, американский политик предупредила сограждан, что ровно то же самое грозит Соединённым Штатам, если правительство не введёт более строгие иммиграционные законы и не защитит право на ношение оружия.

Грин обозначила две причины происходящего во Франции. Во-первых, это мигранты-мусульмане, а во-вторых — законы страны, не позволяющие её гражданам владеть оружием для защиты от бунтовщиков.

«Мусульмане мигрировали во Францию последние два десятилетия, и Франция приняла их, в то же время затрудняя жителям Франции владение оружием для самозащиты», — цитирует Newsweek политика. «Нам нужны строгие иммиграционные законы и надёжные границы, и мы всегда защищаем наши великие права по Второй поправке. Не пускайте преступников и религиозных радикалов и не лишайте своих граждан данного Богом права на самооборону».

Издание напоминает, что протесты во Франции продолжаются почти неделю и переросли в беспорядки. Причиной стало убийство полицией 17-летнего подростка, что усилило и без того имевшуюся напряжённость между стражами порядка и молодёжью в иммигрантских общинах страны. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, средний возраст тысяч арестованных в ходе протестов составляет 17 лет.

Newsweek поясняет, что Грин — далеко не единственная, кто проводит естественные параллели между французскими беспорядками и состоянием миграционной политики в США. Последние два года республиканцы постоянно критиковали подход администрации Байдена к решению кризиса на границе США и Мексики после его прихода к власти в 2021 году.

Он снял миграционные ограничения, введённые его предшественником, в результате чего на границе скопилось беспрецедентное количество желающих перебраться в США. В какой-то момент каждый день пересечь границу пытались до 10 тыс. человек.

Именно по этой причине некоторые политики опасаются для Соединённых Штатов сценария, схожего с французским, пишет Newsweek. Многие полагают, что беспорядки стали прямым результатом бесконтрольной миграционной политики Франции, и призывают к принятию более строгих законов в Америке.

Так, член Республиканской партии Софи Луиза Делкью родом из Франции назвала беспорядки «тревожным звонком для Соединённых Штатов» и обвинила в происходящем «политиков с открытыми границами», сообщает издание. А старший научный сотрудник аналитического центра Института Клермонта Джереми Карл согласился с её высказыванием и добавил, что, если США не восстановят порядок на границе, «сегодня — Франция, завтра — Америка».

Им вторит политический комментатор Майк Чернович: «Посмотрите на Францию. Вот, что ударит по США в 2024 году, — импортированная армия наёмников, которую режим Байдена впустил через южную границу. Это будет разрешённый государством терроризм, которого никогда не было прежде».

В свою очередь, Марджори Тейлор Грин сопроводила своё высказывание роликом, в котором Дональд Трамп говорит, что другие «страны отправляют не самых лучших» своих граждан в США, и утверждает, что большинство мигрантов, прибывающих на границу, находятся «в тюрьмах, психиатрических учреждениях, приютах для душевнобольных».