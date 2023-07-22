NY Post: не Трамп и не Байден — почти половина американцев может поддержать стороннего кандидата

Большинство американских избирателей считают текущих претендентов на выборах непригодными для следующего президентского срока, приводит The New York Post результаты недавних опросов. В случае матча-реванша между Джо Байденом и Дональдом Трампом за них готовы голосовать 47% и 43% респондентов соответственно, в то же время 47% думают о том, чтобы поддержать стороннего кандидата.

Большинство американцев считают, что ни Джо Байден, ни Дональд Трамп «не подходит для нового срока» на посту президента Соединённых Штатов, сообщает The New York Post. Согласно двум недавним опросам Yahoo News/YouGov и Квиннипэкского университета, если демократы и республиканцы предложат выбирать из двух очевидных лидеров, в следующем году почти половина респондентов может поддержать стороннего кандидата.

По данным исследования, 55% взрослого населения США считает Байдена непригодным для должности главы государства. Среди причин 20% американцев называют 80-летнего президента «некомпетентным», 12% указывают, что он «слишком старый», 10% жалуются на его «коррумпированность», 9% недовольны его работой, а для 3% он «опасен» в роли лидера. В то же время 53% опрошенных считают «непригодным» 77-летнего Трампа: 21% называют его «опасным», 17% — «коррумпированным», 6% — «некомпетентным», 5% отрицательно оценивают его работу во время президентства, а 2% заклеймили его «слишком старым».

Издание отмечает, что только 36% респондентов считают текущего лидера Республиканской партии подходящим для нового срока, в то время как Байдена в роли лидера Демократической партии видят лишь 27%. В случае матча-реванша на выборах 2024 года 47% зарегистрированных избирателей готовы поддержать Байдена, 43% — Трампа, 6% не уверены, за кого проголосуют, а 4% заявили, что отдадут свой голос кому-то другому.

Согласно опросу, уровень одобрения Байдена достигает 40%, столько же участников исследования «категорически не одобряют» его действия. В целом более половины избирателей (54%) недовольны работой президента. В то же время 53% зарегистрированных демократов и склонных их поддерживать независимых избирателей хотят, чтобы действующих глава государства стал кандидатом на предстоящих выборах, тогда как 35% предпочли бы видеть в этой роли кого-то другого. В то же время 69% заявили, что поддержат президента на праймериз своего штата, 7% собираются поддержать Роберта Ф. Кеннеди — младшего, 5% — Марианну Уильямсон, а 17% заявили, что ещё не определились.

Как уточняет американская газета, результаты опросов были опубликованы спустя два дня после объявления о том, что расследованием в отношении Дональда Трампа и его возможном участии в захвате Капитолия занялся спецпрокурор, а самому бывшему президенту могут выдвинуть третье обвинение. Подавляющее большинство американцев в опросах Yahoo News/YouGov предполагают, что после выборов 2020 года могли произойти «серьёзные преступления». Среди опрошенных 70% называют таковыми «подстрекательство или помощь в мятеже против правительства», ещё 70% — «сговор с целью отменить результаты президентских выборов», а 67% — «попытку препятствовать утверждению результатов выборов». В случае, если Трампа обвинят в серьёзном преступлении, 60% респондентов считают, что он должен выйти из президентской гонки, а 27% хотят, чтобы он продолжил борьбу. Большинство американцев (62%) против того, чтобы Трампу позволяли стать президентом, если его признают виновным, тогда как 24% всё равно хотят видеть его в Овальном кабинете.

В то же время опрос Квиннипэкского университета показал, что 47% избирателей подумают над тем, чтобы на выборах 2024 года голосовать за стороннего кандидата, столько же респондентов не готовы на такой шаг. Почти две четверти тех, кто называет себя независимыми избирателями (64%) заявили, что подумают о поддержке третьей партии, тогда как о таком же намерении заявили лишь 35% демократов и 38% республиканцев, пишет The New York Post.