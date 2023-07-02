CNN: «мы избираем идиотов» — американская конгрессвумен о состоянии политики в США

Член палаты представителей США Лиз Чейни наделала много шуму, когда заявила во время одного из выступлений, что главной проблемой американской политики являются идиоты у власти. Судя по реакции зала, публика её поддерживает. Однако, как следует из комментариев одного из кандидатов в президенты в эфире CNN, эти высказывания нравятся не всем.

ЛИЗ ЧЕЙНИ, член палаты представителей США: В нашей политике мы создали такую ситуацию, когда мы избираем идиотов. И я не смотрю на это с точки зрения того, что я должна или не должна делать. Я смотрю на это с точки зрения того, как же нам начать избирать серьёзных людей? Избрание серьёзных людей не может относиться к какой-то партии.

Мы возвращаемся к разговору с кандидатом в президенты Асой Хатчинсоном. Там, конечно, посмеивались в зале. Но она высказала серьёзную мысль. Как вы думаете, это справедливое высказывание?

АСА ХАТЧИНСОН, кандидат в президенты США: Ну, конечно, я не согласен с такой характеристикой. Меня дважды избирали губернатором Арканзаса, я смотрю на своих коллег по всей стране, они прислушиваются к общественному мнению. Они умные и заслуживают доверия.

Что-то подсказывает мне, что она говорила о другом.

АСА ХАТЧИНСОН: Я знаю, но я просто хочу подчеркнуть: есть действительно хорошие люди. И даже среди тех, кто баллотируется в президенты. Среди кандидатов 12 республиканцев. Большинство из них — серьёзные люди с отличными рекомендациями.

Я думаю, главная мысль в том, что нам нужны кандидаты и будущие лидеры, имеющие мужество, которые отстаивают свои убеждения и говорят правду и не всегда прислушиваются к самому громкому голосу в комнате.





Вот, что, по моему мнению, нужно американцам и чего они хотят. И ещё мне это напоминает, что наши отцы-основатели понимали, что мы всего лишь люди со своими недостатками. Вот почему существует система сдержек и противовесов. Именно поэтому у нашего правительства есть разные ветки, есть Верховный суд.





Сегодня подтвердилась сдержанность и сбалансированность судебной власти, когда они могут отменять законодательные акты, которые являются неконституционными. Это основа нашего государства. Эти сдерживания и противовесы очень важны. Но в этих выборах нам, действительно, нужны серьёзные кандидаты, люди смелые и порядочные.

Именно поэтому, я думаю, что Айова и Нью-Гэмпшир проделают хорошую работу и разберутся с этим.

Ну что ж, посмотрим, как будут разворачиваться события для вас. Губернатор Аса Хатчинсон, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 29 июня 2023 года.