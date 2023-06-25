Newsweek: спецпрокурор США просит отсрочить слушания по делу Трампа до декабря

Спецпрокурор Джек Смит попросил отложить судебный процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом за ненадлежащее обращение с секретными документами на декабрь, передаёт Newsweek. Как отмечает издание, в случае переноса процесс совпадёт с выборами в кандидаты от Республиканской партии на президентские выборы.

Специальный прокурор по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами Джек Смит попросил отложить начало судебного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщает Newsweek.

Смит попросил начать процесс 11 декабря, а не 14 августа, как на прошлой неделе во Флориде объявила федеральный судья Эйлин Кэннон. Спецпрокурор аргументировал просьбу тем, что необходимо больше времени для того, чтобы юридическая команда Трампа могла получить временный допуск для рассмотрения вопросов, связанных с секретной информацией, и провести досудебные слушания.

Если просьба будет удовлетворена, судебное разбирательство по делу начнётся всего за два месяца до начала выборов в кандидаты от Республиканской партии на выборах 2024 года, когда избиратели придут на избирательные участки в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине.

Основная часть выборов состоится в марте, по правилам партии закончиться они должны 11 июня. Кандидат от Республиканской партии будет официально утверждён на национальном съезде партии в Милуоки, который пройдёт с 15 по 18 июля, пишет Newsweek.

Смит подал ходатайство в суд Флориды в пятницу, утверждая, что отсрочка необходима для оформления временного допуска для юрисконсультов Трампа, а также для того, чтобы дать им время «рассмотреть и переварить» доказательства. Он отметил, что команда экс-президента уже начала получать несекретную информацию, связанную с судебным процессом, в том числе опросы свидетелей и ордера на обыск.