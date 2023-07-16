«Байден держит нас всех за идиотов» — DM о кокаиновом скандале в Белом доме

Секретная служба США не смогла выяснить, кто пронёс кокаин в Белый дом буквально у неё под носом, хотя Усаму бен Ладена удалось найти даже в охраняемом обнесённом стенами комплексе в Пакистане, иронизирует американский обозреватель The Daily Mail Морин Каллахан. Прекратив расследование за неимением «физических улик», администрация Байдена смеётся над американцами, однако они не настолько глупы: желание избежать скандала может стоить президенту переизбрания на второй срок.

«Не заблуждайтесь: администрация Байдена смеётся над нами, — с места в карьер огорошивает читателя американский обозреватель The Daily Mail Морин Каллахан. — Мы должны поверить, что Секретная служба США, в чью задачу входит охрана жизни самого президента, не может выяснить, кто оставил кокаин в охраняемой, труднодоступной части Белого дома, несмотря на камеры для распознавания лиц, записи посещений в гостевой книге и меры безопасности повсюду в самом охраняемом здании во всём Западном мире». При этом журналистка вспоминает поговорку из эры Никсона, когда состоялся Уотергейтский скандал: сокрытие хуже самого преступления. «По крайней мере, кажется, что это ещё одна наглая ложь Белого дома», — пишет Каллахан.

В четверг Секретная служба опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что «расследование включало методичный анализ систем безопасности и протоколов». Уточняется, что пакетик с кокаином нашли в помещении, куда сдают личные смартфоны перед проходом в Западное крыло Белого дома. При этом ведомство утверждает, что в коридоре, который ведёт в это крыло и Овальный кабинет, не установлены камер наблюдения: «Записей камер видеонаблюдения, которые стали бы источниками улик или иной ценной информации, позволяющей выяснить, кто мог принести вещество, не было обнаружено». «Без физических улик расследование не смогло установить подозреваемого» и было прекращено.

«То есть давайте поясним: Соединённые Штаты смогли найти Усаму бен Ладена, который прятался в охраняемом обнесённом стеной комплексе в Пакистане, но Секретная служба не смогла решить эту головоломку буквально под носом?» — иронизирует автор статьи и задаётся вопросом, что это говорит о профессионализме Белого дома и Джо Байдена. Неудивительно, что бывший агент ФБР и комиссар Таможенно-пограничного управления при Дональде Трампе Марк Морган считает, что расследование было липовым. «Такое расследование довольно незамысловато, — рассказал Морган The Daily Mail на прошлой неделе. — Все, кто входит в Белый дом, записываются. Им известно, кто зашёл, куда зашёл, их проверяют, и там кругом видеокамеры».

«Здравый смысл» подсказывает, что всё так и должно быть, но «Байден продолжает держать нас всех за идиотов», негодует Морин Каллахан. Прекращённое расследование возбуждает ещё больше подозрений после недавнего суда Хантера Байдена, сына президента, которого обвиняли в незаконном владении оружием и нарушениях в уплате налогов. Он заключил сделку со следствием и избежал наказания, тогда как только владение оружием грозило ему 10 годами тюрьмы, потому что в то время Хантер употреблял наркотики. В связи с этим американская журналистка задаётся вопросом: мог бы другой человек — темнокожий наркоман — надеяться на снисхождение суда? Такое неуважение по отношению к избирателям представляется ей возмутительным. «Теперь администрация Байдена стойко ассоциируется с заносчивым принципом «правила для других, не для меня», который даёт дорогу популистам вроде Трампа», — отмечает Каллахан. К тому же возникает логичное предположение, что кокаин в Белом доме мог оставить сын президента.

Однако легко понять, почему окружению Байдена не занимать смелости, объясняет обозреватель The Daily Mail. Большинство основных СМИ действуют в строго установленном порядке и повторяют всё, в чём пытается убедить американцев Байден: что он в здравом уме и твёрдой памяти; что на границах всё спокойно; что Камала Харрис «отлично справляется»; что вывод войск из Афганистана прошёл успешно. По словам президента, в американской экономике всё хорошо, хотя обычные американцы с трудом могут позволить себе полный бак бензина. При этом страну раздирает вокизм, ханжество и идеологический догматизм.

Вместо того, чтобы задаться вопросом, может ли явно тщедушный 80-летний президент хорошо выполнять свою работу, большинство медиа ищут для него оправдания и переносят вину на окружение. «Вот почему этот кокаиновый скандал раздражает: СМИ не собираются отступать или требовать ответов, потому что они хотят, чтобы Байдена переизбрали», — указывает Морин Каллахан. По её словам, в последнее время американцы сторонятся именно такой пропаганды, которая готовит почву для нового президентского срока Трампа. «Белому дому может казаться, что он избежал скандала, но цена за это может оказаться выше, чем они думают, — предупреждает в заключение обозреватель The Daily Mail. — Люди не глупы. Продолжайте с ними обращаться так же, президент Байден, и результаты выборов в ноябре следующего года могут вас сильно удивить».