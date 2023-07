NYP: Байдену подали короткий трап, но он и там споткнулся

Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь на борт президентского самолёта, сообщает New York Post. Причём, как отмечает издание, произошло это на коротком трапе, который стали ему подавать после недавнего падения во время торжественной церемонии выпуска курсантов в Академии военно-воздушных сил США.

Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь на борт Air Force One в столице Финляндии Хельсинки, сообщает New York Post. Как отмечает издание, произошло это, несмотря на то что для посадки на президентский самолёт глава Белого дома использовал «менее проблематичный, более короткий трап».



80-летний американский лидер оступился примерно на полпути по 14-ступенчатому трапу. Когда это случилось, Байден, казалось, приготовился к удару, но затем быстро вернул равновесие и смог добраться до самолёта.



После этого Байден повернулся и помахал рукой собравшимся в аэропорту людям.



Как поясняет издание, президенту США стали подавать более короткий трап, после того как в прошлом месяце во время торжественной церемонии выпуска курсантов в Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо он упал, споткнувшись о мешок с песком.



Предыдущие президенты, как сообщается, обычно использовали короткий трап в ненастную погоду.



Как напоминает New York Post, президент США посетил финскую столицу для встречи с лидерами стран Северной Европы после двухдневного саммита НАТО в Литве.