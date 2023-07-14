NYP: Байдену подали короткий трап, но он и там споткнулся

12:59 Тошич: у ЦСКА отличная команда, они навяжут «Зениту» борьбу за чемпионство Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение, что армейский клуб сможет навязать борьбу «Зениту» в сезоне-2023/24.

12:53 Мусор загорелся на площади 3000 квадратных метров под Астраханью Мусор загорелся на площади 3000 тыс. кв. м в посёлке Трусово в Астраханской области, сообщает МЧС. Есть угроза распространения на рядом стоящие здания в Наримановском районе.

12:48 Овечкин, Дацюк и Быков посетят прощальный матч Зарипова Стал известен список хоккеистов и тренеров, приглашённых на прощальный матч Даниса Зарипова.

12:46 РИА Новости: банки начали забирать золото из западных хранилищ Банки во всём мире после заморозки российских активов начали забирать своё золото из западных хранилищ.

12:45 Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 1,4 тысячи машин В очереди со стороны Кубани на проезд по Крымскому мосту находится 1400 автомобилей, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

12:42 Малком заявил, что не перешёл бы в «Спартак» на зарплату в €20 млн за сезон Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему не перешёл бы в «Спартак».

12:39 Нетаньяху выписали из госпиталя после ночи под наблюдением врачей Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выписали из госпиталя после ночи, проведённой под наблюдением врачей, сообщает радиостанция Kan.

12:36 Ерохин: по Суперкубку можно понять, что в новом сезоне «Зениту» легко точно не будет Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о шансах петербургского клуба в сезоне-2023/24.

12:36 Источник: «Валенсия» заинтересована в Тикнизяне Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян попал в сферу интересов «Валенсии».

12:28 В Киеве заявили, что украинская ПВО не может сбивать российские дроны вдали от жилых домов Украинские системы ПВО не могут сбивать российские дроны и ракеты вдали от жилых домов, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, украинские средства противовоздушной обороны размещены близко к городам как можно плотнее друг к другу, однако если их перебазировать дальше от населённых пунктов, в обороне образуются пробелы.

12:26 Набабкин — о критике Аршавина: мне кажется, у него немного запотели очки Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин ответил бывшему игроку сборной России Андрею Аршавину после матча за Суперкубок России с «Зенитом».

12:23 Mozzart Sport: «Спартак» предложил €7 млн за защитника «Црвены звезды» Эраковича Защитник «Црвены звезды» Страхиня Эракович может перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно.

12:18 Путин заявил, что Россия будет изучать иностранную военную технику Россия будет изучать трофейную современную западную технику, чтобы посмотреть, какие решения можно применить в российской армии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

12:17 Путин: танк Т-90 «Прорыв» — без преувеличения лучший в мире У России есть эффективная современная военная техника, а российский танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире, заявил президент Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

12:14 The Telegraph: ПСЖ постарается подписать Кейна, несмотря на предложение «Баварии» Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно.

12:10 Ковтун — о сейвах Кержакова в матче за Суперкубок: всего добился собственным трудом и никогда не опускал руки Тренер московской «Родины» Юрий Ковтун оценил игру вратаря «Зенита» Михаила Кержакова.

12:05 Ковтун выразил уверенность, что ЦСКА в состоянии навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство Тренер московской «Родины» Юрий Ковтун высказался о соперничестве ЦСКА и «Зенита» в следующем сезоне РПЛ.

12:01 Глава парламента Крыма Константинов заявил о важности взятия Одессы под контроль России Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что взятие Одессы под контроль России станет одним из определяющих результатов специальной военной операции на Украине.

11:50 Малком: «Зенит» — лучший клуб России Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок России с ЦСКА.

11:50 Бывший президент Чехии Клаус согласен с тем, что Россия была спровоцирована на СВО Бывший президент Чехии Вацлав Клаус согласен с тем, что Россия была спровоцирована на проведение специальной военной операции на Украине.

11:43 Депутат Чаплин рассказал о праве россиян потребовать убрать пасеку из-за укусов пчёл Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что россияне имеют право потребовать через суд убрать дачную пасеку, если пчёлы покусали соседей.

11:37 Писарев: давно не видел такой слабый «Зенит» Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре «Зенита» в победном матче за Суперкубок России с ЦСКА.

11:33 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах Взрывы произошли в украинском городе Сумы, сообщает Klymenko Time.

11:26 Организаторы «челленджера» в Польше попросили россиян не регистрироваться на турнир Организаторы турнира ATP серии «челленджер» в Польше рекомендовали теннисистам из России и Белоруссии не регистрироваться для участия.

11:25 Балицкий назвал напряжённой ситуацию на линии фронта в Запорожской области Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остаётся напряжённой. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

11:16 РЭБ подавила ещё один беспилотник ВСУ над Чёрным морем, флот продолжает его уничтожение Над Чёрным морем на внешнем рейде ещё один беспилотник был подавлен РЭБ, сейчас флот продолжает его уничтожение на воде, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

11:15 Ковтун об обилии бразильцев в «Зените»: россияне не хотят идти туда, понимая, что придётся сидеть на скамейке Тренер московской «Родины» Юрий Ковтун высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».

11:13 Путин: поставку и использование ВСУ кассетных боеприпасов следует считать преступлением Поставку Соединёнными Штатами на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением, Вашингтон сам так и называл их применение, заявил российский президент Владимир Путин.

11:10 Ковтун — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: за них переживать не надо, найдут, кого купить Тренер московской «Родины» Юрий Ковтун прокомментировал возможный уход полузащитника Вендела из «Зенита».

11:07 Синоптик Вильфанд рассказал о резком повышении температуры в Москве в начале следующей недели Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на предстоящей рабочей неделе в Москве.

10:55 Путин: у России есть достаточный запас кассетных боеприпасов различного рода У России есть достаточный запас кассетных боеприпасов различного рода, заявил российский президент Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

10:52 Российские теннисисты выступят в Варшаве, несмотря на соглашение о запрете въезда граждан РФ Российские и белорусские теннисистки смогут принять участие в турнире категории WTA-250, который пройдёт в Варшаве (Польша).

10:48 Путин заявил, что США поставляют Киеву кассетные боеприпасы из-за общего дефицита снарядов США поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за общего дефицита снарядов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

10:46 Путин: Россия может ответить зеркально в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов Россия пока не применяла кассетные боеприпасы в боях с ВСУ, но если такие боеприпасы будут применяться украинской стороной, российская армия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил президент Владимир Путин.

10:44 ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекине, погибла женщина Украинские военные обстреляли район центрального рынка в Шебекине из РСЗО «Град», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Один человек погиб — это женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела.

10:36 Газзаев ответил на вопрос, способен ли ЦСКА навязать «Зениту» борьбу в РПЛ Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы московской команды на чемпионство в следующем сезоне.

10:31 РИА Новости: ВС России пресекли две попытки форсирования Днепра украинскими военными Российские военные пресекли две попытки форсирования Днепра в Херсонской области со стороны ВСУ.

10:26 Марочко: ВСУ ударили по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы.

10:26 Бикрёв: Макгрегор — большой фанат Владимира Путина Российский боец Дмитрий Бикрёв рассказал об отношении бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора к президенту России Владимиру Путину.

10:18 Семак: есть большая вероятность, что Вендел скоро вернётся в расположение «Зенита» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Вендела.

10:14 Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена, как только будет позволять военная обстановка.

10:09 Goal: «Васко да Гама» может арендовать Карраскаля у ЦСКА с правом выкупа Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в Бразилии.

10:05 У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4 У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщила Геологическая служба США.

09:53 Военная хроника сообщила об ударах «Геранями» по складам ВСУ в Сумской области Удары «Геранями» наносятся по объектам ВСУ в Сумской области, сообщает Военная хроника.

09:52 Месси назвал переход в «Интер Майами» фантастической возможностью Нападающий Лионель Месси поделился эмоциями от подписания контракта с «Интер Майами».

09:40 Telegraph: праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя Родственница офицера, который занимался расследованием преступлений серийного убийцы Джека-потрошителя, сообщила, что раскрыла личность человека, стоящего за злодеяниями XIX века. Как пишет The Telegraph, такое заявление сделала Сара Бакс Хортон, чей прапрадед работал полицейским и занимался расследованием убийств.

09:39 В результате взрыва на ярмарке на Тайване пострадали 17 человек По меньшей мере 17 человек пострадали при взрыве на ярмарке в городе Цзяи на Тайване.

09:35 Ковтун: ЦСКА пора забывать о Медине и искать выход Тренер московской «Родины» Юрий Ковтун прокомментировал игру ЦСКА без Хесуса Медины, перешедшего в «Спартак», в матче за Суперкубке России с «Зенитом».

09:30 Ковтун назвал причины слабой игры «Зенита» в матче за Суперкубок с ЦСКА Тренер московской «Родины» Юрий Ковтун высказался об игре «Зенита» в победном матче за Суперкубок России с ЦСКА.