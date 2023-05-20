Washington Times: американцы заявили Gallup, что сыты по горло федеральным подоходным налогом

Популярность федерального подоходного налога среди американцев упала до самого низкого за более чем два десятилетия уровня, пишет The Washington Times со ссылкой на опрос Gallup. Как напоминает издание, последний раз такое происходило в 2001 году, и вскоре тогдашний президент Джордж Буш подписал закон о снижении налогов.

Американцы заявили социологической компании Gallup, что они сыты по горло федеральным подоходным налогом, пишет The Washington Times.



Таким образом, как отмечает издание, популярность федерального подоходного налога упала до самого низкого уровня за более чем два десятилетия.



Шесть из десяти взрослых американцев, принявших участие в последнем опросе, заявили, что сумма, которую они платят, «слишком высока». Это самый большой показатель с 2001 года, когда 65% опрошенных заявили то же самое, а вскоре после этого президент-республиканец Джордж Буш подписал свой первый крупный закон о снижении налогов.



«С тех пор ни один президент серьёзно не повышал ставки федерального подоходного налога для американцев с низким и средним уровнем доходов, однако президенты-демократы Барак Обама и Джо Байден повышали налоги для американцев и корпораций с более высокими доходами», — отметили в компании Gallup.



При этом 36% участников последнего опроса сказали, что сумма федерального подоходного налога, которую они заплатили, была «почти нормальной», а 3% назвали её «слишком низкой».



С тех пор как компания Gallup в 1947 году начала задавать респондентам этот вопрос, доля федеральных налогоплательщиков, заявляющих, что они платят слишком много, падала до минимальных 43% в марте 1949 года и поднималась до максимальных 71% в феврале 1952 года, напоминает издание.