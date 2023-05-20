Washington Times: американцы заявили Gallup, что сыты по горло федеральным подоходным налогом

17:39
Рогов: в Токмаке Запорожской области произошло два взрыва
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Токмаке Запорожской области произошло два взрыва.
17:36
Резников заявил, что Киев попросит у партнёров системы ПВО и ракеты на встрече в Рамштайне
Украинская сторона попросит у партнёров системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним в ходе встречи на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
17:28
Судья удалил Захаряна, но после вмешательства VAR поменял красную карточку на жёлтую
Арбитр Василий Казарцев по ходу матча 28-го тура чемпионата России между «Торпедо» и «Динамо» поменял своё решение по поводу удаления полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.
17:26
В ЕК призвали создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь»
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF призвала создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь».
17:20
Хомуха: не думаю, что Федотов и Абаскаль помнят о конфликте в матче первого круга
Известный тренер Дмитрий Хомуха в преддверии матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА вспомнил про конфликт наставников Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова в игре первого круга.
17:18
РИА Новости: полицейские в Артёмовске задерживали людей за чтение российских СМИ
Сотрудники украинской полиции задерживали мирных граждан в Артёмовске (Бахмуте) за чтение российских СМИ. Об этом сообщила эвакуированная жительница города Мария.
17:15
Хомуха назвал низкую квалификацию арбитров причиной судейских скандалов в РПЛ
Известный тренер Дмитрий Хомуха высказал своё мнение о частых ошибках арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
17:06
Минобороны Украины назвало ситуацию в Артёмовске критической для боевиков
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артёмовске (Бахмуте) критической для украинских боевиков.
17:00
Косторная официально объявила о помолвке с Куницей
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная подтвердила помолвку с фигуристом Георгием Куницей.
16:55
МИД КНР предостерёг страны G7 от политики экономического принуждения
Китай предостерегает страны G7 от проведения политики экономического принуждения, говорится в заявлении МИД КНР.
16:53
Президент Грузии заявила о личном бойкоте Georgian Airways из-за полётов в Россию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та начала летать в Россию.
16:51
Макгрегор готов провести боксёрский поединок с Альваресом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о готовности провести боксёрский поединок с чемпионом мира Саулем Альваресом.
16:48
Миронов переизбран на пост председателя партии «Справедливая Россия — За правду»
Делегаты съезда партии «Справедливая Россия — За правду» проголосовали за переизбрание Сергея Миронова на пост председателя политсилы.
16:43
Антон Миранчук признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Факел»
«Локомотив» одержал победу над «Факелом» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
16:41
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в шести регионах на востоке Украины.
16:40
Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявление США о поставках Украине F-16
Заявление американских политиков о возможности поставок истребителей F-16 на Украину являются имитацией правового поведения и попыткой ввести в заблуждение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
16:38
Во «Флаконе» опровергли RT данные об инциденте с рэпером Schokk и российским флагом
Представитель арт-пространства «Флакона» опроверг RT информацию о том, что охрана дизайн-завода останавливала вчера рэпера Schokk или кого-то ещё с российским флагом.
16:33
Sport24: Костомаров не будет выписан из больницы в конце мая
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет выписан из больницы не менее чем через два месяца.
16:27
Лавров заявил о практическом процессе дедолларизации в мире
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дедолларизация в мире началась на практике.
16:23
Анчелотти заявил, что руководство «Реала» его поддерживает
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем в мадридском клубе.
16:21
Лавров заявил, что решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая
Решения стран G7 в японской Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
16:19
Лавров: Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну
Россия не проявляет враждебность, а вынуждена отвечать на объявленную войну, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
16:14
Пригожин заявил о взятии Артёмовска под полный контроль российских сил
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.
16:12
В сборной России ответили на вопрос о возможном сопернике в июне
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о возможном будущем сопернике национальной команды.
16:05
Сперцян заявил, что хотел бы повторить путь Мхитаряна
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался о своём соотечественнике Генрихе Мхитаряне, который выступает за «Интер».
16:02
Лавров заявил о «линии разлома» между Западом и глобальным мировым большинством
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возникшей «линии разлома» между коллективным Западом и глобальным мировым большинством.
16:00
Кадыров в ответ на слова лидеров G7 заявил, что на Северном Кавказе есть своя «семёрка»
Комментируя заявление лидеров G7 о новых антироссийских санкциях, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя «семёрка».
15:54
Гол Миранчука принёс «Локомотиву» победу над «Факелом» в матче 28-го тура РПЛ
«Локомотив» одержал победу над «Факелом» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
15:53
Лавров: западный трек во внешней политике России полностью себя исчерпал
Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал.
15:50
Хави назвал основную трансферную задачу «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави назвал основную трансферную задачу клуба.
15:45
Истребитель F-18 разбился в Испании
Истребитель F-18 разбился на авиабазе в испанской Сарагосе, сообщает ВВС королевства.
15:42
Премьер Индии Моди провёл переговоры с Макроном
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл на полях саммита G7 в Хиросиме переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
15:40
Хомуха: Дуарте регулярно подводит партнёров по «Спартаку»
Известный тренер Дмитрий Хомуха раскритиковал игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.
15:35
Эксперт назвал сказкой заявления Польши про российскую ракету с бетонной боеголовкой
Дорогостоящие ракеты не используются для сбития с толку систем ПВО, даже с заменённой на бетон боевой частью, заявил доктор военных наук Константин Сивков.
15:35
Хомуха — о спаде «Спартака»: Абаскалю следует задавать вопросы себе, а не пенять на судейство
Известный тренер Дмитрий Хомуха высказал своё мнение о спаде «Спартака» во второй половине сезона.
15:34
Аэропорт турецкого Газиантепа возобновил работу после перерыва из-за неизвестного объекта
Аэропорт турецкого Газиантепа возобновил приём и отправку самолётов после перерыва из-за обнаружения неопознанного объекта.
15:29
Зеленский заявил Мишелю о недопустимости продления ЕС ограничений на зерно с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем указал на недопустимость продления в ряде стран ЕС ограничений на ввоз с Украины сельхозпродукции после 5 июня.
15:27
Кабмин поручил оценить готовность энергетиков и предприятий ЖКХ к предстоящей зиме
Правительство поручило Минэнерго, Ростехнадзору и Минстрою оценить готовность регионов к осенне-зимнему периоду.
15:25
Губернатор Коннектикута заявил, что хочет обсудить с Беттмэном переезд клуба «Аризона»
Губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт заявил, что хочет обсудить с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном переезд «Аризоны» в Хартфорд.
15:23
Моди: Индия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь
Индия продолжит предоставлять Украине гуманитарную помощь, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
15:18
СЭ: Костомарова выпишут из больницы в конце мая
Стали известны новые подробности восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
15:15
Мишель: помощь Киеву усиливается за счёт боеприпасов и создания коалиции по истребителям
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что военная помощь Киеву усиливается за счёт доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям.
15:13
Сотни митингующих в Ереване направляются к зданию кабмина
Сотни митингующих в Ереване направляются к зданию армянского кабмина в связи с тем, что суд заключил под предварительный арест на один месяц Гаяне Акопян, обвиняемую в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота.
15:05
Промес объяснил свою любовь к России
Нападающий «Спартака» Квинси Промес объяснил свою любовь к России.
15:03
Французский политик раскритиковал решение предоставить Зеленскому государственный борт
Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике решение президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении президенту Украины Владимиру Зеленскому правительственного самолёта для поездки на саммит G7.
15:02
Санду выступила против проведения саммитов СНГ на территории Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду выступила против проведения встреч руководителей СНГ и других мероприятий в рамках содружества.
14:59
Сборная США стала первым четвертьфиналистом ЧМ по хоккею
Сборная США одержала победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2023.
14:57
Звонарёва и Данилина выиграли турнир в Париже в парном разряде
Российская теннисистка Вера Звонарёва и Анна Данилина из Казахстана выиграли турнир в Париже в парном разряде.
14:54
Кулемзин сообщил, что в Донецке обнаружили мины «Лепесток»
Противопехотные мины «Лепесток» были обнаружены в Петровском районе Донецка.
14:53
Орлов: приход Смолова в «Динамо» приостановил прогресс Тюкавина
Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.