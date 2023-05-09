Hill: после заявления о желании переизбраться на второй срок рейтинг одобрения Байдена достиг исторического минимума
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена обновил антирекорд в опросе, проведённом сразу после его объявления о намерении участвовать в выборах в 2024 году, сообщает The Hill.
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