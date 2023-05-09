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Hill: после заявления о желании переизбраться на второй срок рейтинг одобрения Байдена достиг исторического минимума

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Уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена достиг минимума за всё время его пребывания в Белом доме и сейчас составляет всего 36%, передаёт The Hill. Опрос, проведённый после объявления Байдена о намерении участвовать в выборах в 2024 году, также показал, что сейчас большинство избирателей, выбирая между ним и бывшим президентом Дональдом Трампом, предпочли бы последнего.
Hill: после заявления о желании переизбраться на второй срок рейтинг одобрения Байдена достиг исторического минимума
AP

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена обновил антирекорд в опросе, проведённом сразу после его объявления о намерении участвовать в выборах в 2024 году, сообщает The Hill. 

Совместный опрос The Washington Post и ABC News показал, что с февраля рейтинг поддержки президента упал на 6 процентных пунктов, а доля тех, кто говорит, что одобряет деятельность Байдена на посту главы государства, снизилась с 42% до 36%. При этом 56% респондентов в заявили, что не одобряют работу действующего американского лидера.
 
На вопрос о том, кто лучше справляется с экономикой, Байден или бывший президент Дональд Трамп, 54% респондентов ответили, что Трамп, и только 36% поддержали Байдена. Ещё 7% сочли, что не доверили бы решать экономические проблемы в стране ни одному из них.
 
Всего 36% респондентов из числа демократов и тех, кто склоняется к Демократической партии, в ходе опроса заявили, что они предпочли бы, чтобы Байден стал кандидатом от партии на следующих президентских выборах, в то время как 58% заявили, что они предпочли бы, чтобы партия выдвинула кого-то другого.
 
Более того, если бы выборы проводились сейчас, согласно опросу, Байден бы проиграл Трампу. 44% респондентов вне зависимости от партийной принадлежности поддержали бы бывшего президента, и лишь 38% — действующего.
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источник
Hill США Северная Америка
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