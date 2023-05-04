Первая неизбранная женщина-президент — обозреватель 19FortyFive назвал настоящим президентом США Джилл Байден

Бывший сотрудник конгресса США Брэндон Вейхерт в своей статье для портала 19FortyFive назвал настоящим президентом Соединённых Штатов первую леди Джилл Байден, которая имеет огромное влияние на политику своего мужа президента Джо Байдена. По словам Вейхерта, так Джилл Байден тешит своё эго и обеспечивает колоссальные доходы для своей семьи.

«Она обычно присутствует в комнате при изложении стратегии её мужу высокопоставленными сотрудниками избирательной кампании. Она задаёт вопросы. Но никогда не принимает решения», — уверял недавно пожелавший остаться анонимным сотрудник администрации президента Джо Байдена в беседе с Politico для статьи о первой леди Джилл Байден.

Однако, учитывая состояние здоровья Байдена, «очевидно, что именно его молодая супруга принимает решения», пишет в своей статье для портала 19FortyFive бывший сотрудник конгресса США, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вейхерт.

По мнению Вейхерта, Джилл Байден не только оказывает значительное влияние на политику Белого дома, по сути, «она — первая женщина-президент Америки».

Конечно, в США и прежде были влиятельные первые леди. Как напоминает обозреватель, наиболее печально известна Эдит Вильсон, жена президента Вудро Вильсона, которая помогла скрыть слабость своего мужа в последний год его президентства, после того как он перенёс инсульт и оказался прикован к инвалидному креслу. Кроме того, Нэнси Рейган считали «мозгом» Рональда Рейгана в последние годы его президентства, так как, по слухам, 40-й президент страдал болезнью Альцгеймера. А Хиллари Клинтон называли «сопрезидентом» при её супруге Билле Клинтоне. Она была одной из немногих первых леди в американской истории, которые получили реальный политический опыт, и дважды сама баллотировалась на пост главы государства.

Впрочем, утверждает обозреватель, ни одна из них не была настолько влиятельной, как Джилл Байден. По мнению Вейхерта, жёны Вильсона, Рейгана и Клинтона были лишь «посредниками» при исполнении указаний президентов. При этом Джилл Байден не просто советник, она, вероятно, стоит за принятием важнейших решений в администрации своего мужа.

Даже анонимный сотрудник администрации в беседе с Politico заявил, что Джилл Байден всегда присутствует при определении стратегии. Именно она является основным собеседником сотрудников Белого дома при обсуждении вопросов, требующих мнения её мужа. Более того, график поездок первой леди США намного более напряжённый, нежели график Джо Байдена, который заканчивает работу после 16:00, притом что официальный рабочий день президента начинается только в 10 утра. Как недавно сообщила газета The New York Post, президент работает всего 30 часов в неделю, тогда как Джилл Байден не может похвастаться тем же.

Первая леди так или иначе приложила руку ко всем аспектам политической кампании своего мужа, например, именно Джилл определяет повестку дня администрации Байдена в области политики образования. Кроме того, она отвечает за работу кампании Байдена с важнейшими избирательными блоками, в том числе с женщинами-избирателями.

По словам Вейхерт, в то время как Джо Байден явно слабеет умственно и физически, он остаётся основным претендентом в кандидаты от Демократической партии на выборах 2024 года благодаря своей супруге, хотя она и остаётся в тени.

В своей статье обозреватель утверждает, что многие с сочувствием смотрят на Байдена, понимая, что он нездоров, и задаются вопросом, почему его семья так с ним поступает. Вейхерт полагает, что его жена просто тешит своё эго. Первая леди не только управляет страной, но и может гарантировать, что её семья продолжит использовать работу её мужа, чтобы получать колоссальные доходы.

«Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Настоящая власть — Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно пугать», — подытоживает обозреватель 19FortyFive.