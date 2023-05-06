Bloomberg: почти половина американцев переживает за сохранность банковских вкладов

Как показали итоги недавнего опроса, лишь около 20% американцев совершенно не беспокоит вопрос о сохранности их банковских вкладов. В то время как почти половина опрошенных опасается, что их сбережения на банковских счетах могут оказаться под угрозой, сообщает Bloomberg. По оценкам экспертов, эта озабоченность среди американцев уже находится примерно на том же уровне или даже выше, чем было во время финансового кризиса 2008 года.

Опрос компании Gallup, результаты которого были опубликованы в среду, свидетельствует о том, что почти половина взрослого населения США в настоящий момент беспокоится о сохранности своих вкладов в банках и других финансовых учреждениях. Также выяснилось, что мнения на этот счёт различаются у сторонников разных политических партий, пишет Bloomberg.



По итогам опроса, который был организован в США после «худшей волны банковских банкротств за последние 15 лет», примерно 48% американцев заявили, что они испытывают умеренное или сильное беспокойство относительно безопасности их банковских вкладов, говорится в статье. И только 20% опрошенных ответили, что их совсем не беспокоит этот вопрос.



Ответы респондентов на вопрос о том, насколько они переживают за сохранность денег, которые положили в банк, показали, что уровень обеспокоенности на данный момент практически такой же или даже ещё выше, чем это наблюдалось во время финансового кризиса 2008 года, отмечает Bloomberg.



При этом восприятие экономических проблем различается у сторонников разных политических партий: 55% республиканцев заявили, что они беспокоятся о своих вкладах, в то время как среди демократов этот показатель составил в среднем всего 36%.



Это почти зеркальное отражение партийного раскола во время финансового кризиса, когда у власти находился представляющий республиканцев президент Джордж Буш, пояснила Меган Бренан, старший редактор компании Gallup по опросам в США. «Мы знаем, что в наши дни экономические взгляды в значительной степени формируются политикой», — также подчеркнула она.



Как показал опрос, сторонники Республиканской партии, а также взрослые американцы с низким доходом меньше уверены в надёжности банковских вкладов. Уровень обеспокоенности также оказался значительно выше среди тех опрошенных, кто не имеет высшего образования, и среди тех американцев, которые зарабатывают менее $100 тыс. — хотя Федеральная корпорация по страхованию депозитов в США даёт гарантии по вкладам даже при сумме до $250 тыс.



Эти выводы были сделаны на основе телефонного опроса, проведённого в США с 3 по 25 апреля этого года — после банкротства банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, но ещё до краха First Republic Bank, произошедшего на прошлой неделе, поясняется в статье. В опросе приняли участие 1013 взрослых американцев, а его погрешность составляет плюс-минус 4 процентных пункта, сообщает Bloomberg.