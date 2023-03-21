CBS News: банковский кризис продолжает будоражить финансовую систему США

Американская финансовая система продолжает ощущать последствия банковского кризиса, сообщает CBS. Как передаёт телеканал, три основных биржевых индекса к концу вчерашнего дня оказались в красной зоне. Кроме того, акции банков среднего размера продолжают падать из-за массового исхода клиентов, а банки запасаются наличностью, испугавшись объёма снимаемых со счетов средств.

НОРА О’ДОННЕЛ, ведущая CBS News: Банковский кризис продолжает взрывной волной ударять по финансовым рынкам и вводить в замешательство Уолл-стрит. Все три основных биржевых индекса к концу дня оказались в красной зоне, а Silicon Valley Bank сегодня объявил о банкротстве. При этом последствия продолжают множиться. С подробностями из Белого дома корреспондент CBS Нэнси Кордес.

Если мы имеем дело с зарождающейся инфекцией, то First Republic Bank — сейчас нулевой пациент. Его биржевая стоимость сегодня опустилась ещё на 33 процента после того, как рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг банка на фоне опасений клиентского исхода.

МУЖЧИНА: В общем, я решил закрыть этот счёт. Деньги не такие уж большие, но всё же это деньги. Особенно для пенсионера.

First Republic не первый банк среднего размера, внезапно столкнувшийся с кризисом доверия со стороны инвесторов. Акции PacWest Bancorp в этом месяце обрушились на 66 процентов, Western Alliance Bank — на 57 процентов, хотя их финансовая отчётность выглядела лучше, чем цифры Silicоn Valley Bank перед банкротством в прошлую пятницу.

ДЖИЛЛ ШЛЕЗИНГЕР, бизнес-аналитик CBS: Есть ещё тлеющий огонёк, который пока не потушили.

Бизнес-аналитик CBS Джилл Шлезингер говорит, что банки по всей стране стремятся пополнить запасы наличности. Только на этой неделе американские банки взяли у ФРС взаймы более 150 миллиардов долларов. Это новый рекорд.

НЕНСИ КОРДЕС, корреспондент CBS: О чём это говорит?

ДЖИЛЛ ШЛЕЗИНГЕР: Это говорит о том, что банки по-настоящему напуганы количеством снимаемых депозитов.

Белый дом сегодня призвал конгресс разыскивать и требовать компенсацию от руководителей банков, когда их учреждения прогорают. Сообщают, что исполнительный директор Silicon Valley Bank продал акции на сумму более трёх миллионов долларов всего за несколько дней до того, как Федеральная корпорация по страхованию вкладов вынуждена была принять на себя обязательства банка.

НЕНСИ КОРДЕС: Законодатели заявляют: кое-то они действительно хотят сделать. А именно определить, могли ли государственные надзорные органы сделать больше для предотвращения краха Silicin Valley Bank и недопущения всей этой неразберихи. С этой целью сегодня они объявили о начале слушаний по данному вопросу уже в текущем месяце. В ходе этих слушаний они планируют допросить с пристрастием руководство ФРС и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Нора?

НОРА О’ДОННЕЛ: Это был репортаж Ненси Кордес из Белого дома, спасибо большое!

Дата выхода в эфир 18 марта 2023 года.