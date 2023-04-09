19FortyFive: «смотрит в зеркало заднего вида, а не на дорогу» — эксперт об ответственности ФРС за крах американских банков

Недавние банкротства банков в США стали следствием резкого ужесточения кредитно-денежной политики ФРС после многолетнего периода «лёгких денег», отмечает в статье для 19FortyFive экс-заместитель главы МВФ Дезмонд Лакман. По мнению эксперта, в ближайшем будущем стоит ожидать новых банкротств финансовых организаций. А в случае, если ФРС продолжит повышать ставку рефинансирования без учёта последствий своих действий, США ждёт рецессия, предупреждает специалист.

Недавние банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank стали жестоким напоминанием Федеральной резервной системе о том, что ситуация на финансовом рынке может дать сбой, когда ФРС резко переходит от длительного периода смягчения денежно-кредитной политики к её стремительному ужесточению, отмечает в статье для 19FortyFive экс-заместитель главы МВФ Дезмонд Лакман. По его словам, крах этих банков также жестоко напомнил ФРС о том, что банковские банкротства влекут за собой кредитные кризисы, способные ввергнуть экономику США в рецессию.

Как сообщает автор, в течение последнего года в стремлении взять инфляцию под контроль ФРС при установлении процентных ставок ориентировалась почти исключительно на прошлые показатели инфляции и занятости. Поскольку инфляция оставалась стабильно высокой, а на рынках труда сохранялась напряжённость, за последний год ФРС повышала процентные ставки самыми быстрыми темпами за последние сорок лет. После того, как рынки привыкли к длительному периоду нулевых процентных ставок, ФРС повысила процентные ставки на целых 4 ¾%.

При этом в обсуждении политики в области процентных ставок совершенно не учитывались возможные сбои в финансовом секторе, которые могут возникнуть в результате повышения процентных ставок. «ФРС управляет экономикой, как водитель, смотрящий в зеркало заднего вида, а не на дорогу», — сетует эксперт.

Важный урок, который можно извлечь из банкротства SVB, заключается в том, что длительный период лёгких денег вселяет в людей ложное чувство безопасности, отмечает автор статьи. Это, в свою очередь, вынуждает их брать на себя неоправданный риск, исходя из предположения, что времена лёгких денег будут длиться вечно.

Руководство SVB стремилось к доходности, вложив слишком много средств в казначейские облигации США с длительным сроком погашения. Только когда ФРС была вынуждена «нажать на монетарные тормоза», чтобы сдержать инфляцию, руководство SVB слишком поздно осознало, насколько опрометчивой была его ставка на эти активы, пишет Лакман. Компания обнаружила, что более высокие процентные ставки существенно снизили рыночную стоимость её облигаций.

Печальная правда заключается в том, что SVB и Signature Bank окажутся далеко не единственными финансовыми организациями, которые вели себя безрассудно во времена лёгких денег, уверен эксперт. По его прогнозам, многие региональные банки вскоре столкнутся с проблемами, не в последнюю очередь из-за их крупных запасов казначейских облигаций с длительным сроком погашения и чрезмерных инвестиций в коммерческую недвижимость. Ещё более серьёзных проблем автор ожидает в «теневом секторе» банковской системы, к которому относятся хедж-фонды, пенсионные фонды и страховые компании.

По мнению специалиста, остаётся только надеяться, что ФРС предвидит новые жертвы её новой кредитно-денежной политики и готовится к вероятному усилению турбулентности на финансовых рынках в результате ожидаемого повышения потолка госдолга этим летом. «Если вместо этого ФРС продолжит смотреть в зеркало заднего вида и повышать процентные ставки, игнорируя предстоящие финансовые проблемы, нам следует приготовиться к очень жёсткой экономической посадке», — предупреждает эксперт.