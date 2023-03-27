El País: волна банковской паники охватила США и Европу, а соцсети и приложения её усугубили

Недавно США и Европу охватила очередная волна банковской паники, которая теперь идёт полным ходом, пишет El País. При этом ситуация с Silicon Valley Bank и Credit Suisse показала, что сектор сталкивается с новыми рисками, такими как скорость оттока средств, а также распространение плохих новостей и слухов.

Банковская паника идёт полным ходом: в век приложений и соцсетей деньги просто летают, пишет El País.



Случаи, подобные тому, что произошло с Silicon Valley Bank и Credit Suisse, показывают, как сектор сталкивается с новыми рисками, такими как скорость оттока средств, распространение плохих новостей и слухов.



Издание напоминает о случае, который произошёл в мае 2019 года и остался в целом незамеченным. Тогда несколько отделений Metro Bank в западном Лондоне были внезапно осаждены толпами клиентов, требующих вернуть свои деньги и драгоценности, хранящиеся в банковских сейфах. Тогда через WhatsApp распространилась весть о том, что банкротство этой финансовой организации не за горами.



Банк назвал эту информацию необоснованными слухами. Его котировки на фондовом рынке упали, но в итоге ситуацию удалось успокоить, и банк выжил.



Четыре года спустя новая волна банковской паники охватила Соединённые Штаты и Европу. И в этих случаях бросается в глаза одно: очередей либо не было, либо было так мало, что они никак не влияли на окончательную судьбу пострадавшей стороны.



Недавний крах Silicon Valley Bank (SVB) открыл сезон нынешнего банковского кризиса. Это не первая и не последняя обанкротившая финансовая организация, но у её краха была одна особенность, которая делает эту ситуацию уникальной: $42 млрд были сняты всего за 10 часов, то есть скорость была более $1 млн в секунду — самое быстрое в истории бегство вкладов.



Ситуация с SVB стала символом новых рисков, с которыми теперь сталкиваются банки. Цифровые приложения позволяют мгновенно переводить деньги, не давая властям времени для срочного вмешательства. Кроме того, этот случай стал примером ещё одного свежего феномена, когда переполох возникает из-за гуляющих по соцсетям предупреждений о проблемах с банками.



И такое происходит не только с SVB и бурными американскими соцсетями. В сравнительно мирной Швейцарии, когда в воскресенье на пресс-конференции председателя совета директоров Credit Suisse Акселя Леманна спросили о поглощении его финансовой организации банком UBS и о виновных в этой катастрофе, он сослался на «бурю в социальных сетях», разразившуюся прошлой осенью. Многие раскритиковали его за это, увидев в этом ответе попытку не брать на себя ответственность.



Как поясняет издание, Леманн имел в виду твит, опубликованный, а затем удалённый австралийским бизнес-журналистом Дэвидом Тейлором из ABC. В этом твите высказывалось предположение о том, что крупный международный банк находится на грани банкротства. Все тут же пришли к заключению, что речь идёт о Credit Suisse.



Ещё одним полем битвы стал иск этого банка против платформы Inside Paradeplatz, на которой выкладывается конфиденциальная информация о внутренних делах швейцарских организаций. Этот сайт получил своё название от площади Цюриха, где расположены штаб-квартиры UBS и Credit Suisse.



В результате клиенты последнего в 2022 году сняли со своих счетов около €123 млрд, причём большую часть этой суммы в последнем квартале.



Национальный банк Швейцарии за несколько дней до краха Credit Suisse настаивал на том, что у компании достаточно ликвидности и капитала. И их официальные данные это подтверждали. О том, что банк уже не может обойтись без посторонней помощи, стало ясно, когда всего за несколько дней со счетов в этой финансовой организации было снято около 10 млрд. Кризис доверия распространился без единого крика у дверей его филиалов.



Клиенты, невидимые, как призраки, давно уже читали новости о скандалах и плохих результатах банка, следили за развернувшимися вокруг него дебатами в социальных сетях и внимательно наблюдали за банковским кризисом в США. Самые предусмотрительные перемещали свои деньги столь же безжалостно, сколь и чисто, пользуясь удобными, дешёвыми и быстрыми приложениями, разработанными как раз для того, чтобы облегчить клиентам проведение операций и тем самым удержать их, отмечает El País.