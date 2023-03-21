ABC News: вплоть до отмены постановок — крах Signature Bank может стать катастрофой для Бродвея

Закрытие Signature Bank заставило руководителей бродвейских постановок искать средства на дальнейшую работу, сообщает ABC News. Дело в том, что приблизительно половина бродвейских шоу сотрудничало с этим банком, поясняет канал.

После закрытия банка Signature Bank бродвейские продюсеры, по имеющейся информации, предпринимают срочные действия. Где-то половина бродвейских шоу пользовались услугами этого нью-йоркского кредитора средних размеров. Корреспондент ABC News по вопросам бизнеса Алексис Кристофорус сообщит нам подробности.



Алексис, что это означает для Бродвея?



АЛЕКСИС КРИСТОФОРУС, корреспондент ABC News: Это может стать катастрофой для индустрии Бродвея. Диана, как вы уже упомянули, около половины всех бродвейских шоу инвестируются через Signature Bank. И некоторые заявили о том, что они, возможно, будут вынуждены закрывать свои шоу уже в эти выходные, поскольку им, вероятно, придётся доставать деньги на такие вещи, как зарплата, запуск новых шоу или же просто продолжение показа уже существующих шоу.



Некоторые из руководителей бродвейских постановок говорят, что у них сейчас есть возможность получить доступ к своим деньгам благодаря тому, что правительство пришло на помощь и заявило о намерении выплатить компенсации этим вкладчикам.



А некоторые из них говорят, что будет небольшая задержка с доступом к этим деньгам. Но, по их словам, они смогут их получить. И когда они их получат, то выведут их из Signature Bank и переведут в другой нью-йоркский банк — City National Bank, который, по их словам, очень дружественно настроен к бродвейскому сообществу.



Сейчас материнская компания Silicon Valley Bank подала заявление на банкротство по 11-й главе (Кодекса США о банкротстве. — ИноТВ). А что это означает для данного банка?



АЛЕКСИС КРИСТОФОРУС: Верно. Некоторые кредиторы подталкивали этот банк, точнее материнскую компанию, к данному шагу, чтобы она могла продать часть ценных небанковских активов, а они могли отбить часть убытков. Поэтому Silicon Valley Bank, который сейчас находится под контролем Федеральной корпорации по страхованию вкладов, не вошёл в это заявление по 11-й главе. Банкротство поможет материнской компании банка найти новых владельцев для других направлений её бизнеса, которые не находятся под федеральным контролем. Среди этих направлений — инвестиционный банк, а также компания по управлению частным капиталом.



Сейчас мы говорим о банковских делах технологических инвесторов SVB. Однако тут также на кону миллионы, принадлежащие американским пенсионным фондам. Что происходит на этом фронте?



АЛЕКСИС КРИСТОФОРУС: Они, скажем так, затерялись во всём этом. А дело тут касается не только технологических инвесторов. Пенсии на сумму как минимум 180 миллионов долларов в семи штатах, в том числе здесь, в Нью-Йорке, в Калифорнии, Огайо, оказались в опасности. Это сказывается на американских учителях и сотрудниках полиции этих штатов. Происходит это в то самое время, когда их пенсионные фонды всё ещё пытаются восстановиться от прошлогоднего удара со стороны рынка.



Страховое покрытие Федеральной корпорации по страхованию вкладов на деле не охватывает некоторые счета пенсионных фондов. Поэтому этим фондам действительно предстоит потерять деньги в результате закрытия данных банков. Однако, Дайан, полагаю, что прямое влияние пока ограничено, поскольку эти холдинги держат лишь небольшую часть от пяти триллионов долларов, находящихся в американском фонде пенсионного обеспечения.



Понятно. Алексис Кристофорус, спасибо вам.



АЛЕКСИС КРИСТОФОРУС: И вам.



А если вы хотите лично задать Алексис финансовый вопрос, то вы можете оставить сообщение на нашей странице в Instagram*. И, возможно, она ответит на ваш вопрос в следующий четверг, когда вновь будет в этой студии.



Дата публикации 17 марта 2023 года.



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