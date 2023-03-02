Newsweek: британские школьники и их родители выступают против гендерно-нейтральных туалетов

На протяжении последних дней учащиеся разных британских школ выражают протест против «гендерно-нейтральных туалетов», которые были установлены в учебных заведениях. Размещённые в социальных сетях видеокадры показывают, что в некоторых школах протесты становятся неуправляемыми, пишет Newsweek. Родители учащихся также неоднократно жаловались на проблемы, возникшие после решения школьной администрации сделать туалеты общими для детей разного пола, отмечается в статье.

По сообщениям местных СМИ, школьники в Саутгемптоне, Эссексе, Блэкпуле, Йоркшире и в других городах Соединённого Королевства на протяжении последних дней участвовали в демонстрациях и различных акциях протеста против «гендерно-нейтральных туалетов», которые теперь устанавливают в британских школах.



По новым правилам, дети обоего пола должны пользоваться одной туалетной комнатой — и у некоторых это уже вызвало проблемы, пишет Newsweek. Родители и ученики неоднократно звонили в администрацию и обращались с жалобами по поводу общих туалетов, которые теперь не разделяются на мужские и женские, сообщает местное издание Grantham Journal.



При этом чаще всего жалуются на проблемы, связанные с издевательствами и нарушением личного пространства. В частности, школьницы сообщают, что когда они пользуются общими туалетами, их одноклассники или другие ученики противоположного пола пытаются отпереть дверь или их сфотографировать, говорится в статье.



Кроме того, родители жалуются на проблемы, связанные с чистотой. Например, мама одной из учениц рассказала журналистам, что девочки в их школе предпочитают теперь вообще не использовать туалеты, потому что другие школьники «оставляют их в плохом состоянии».



Наряду с выражением недовольства по поводу общих туалетов некоторые участники школьных протестов высказывали свои претензии и по другим вопросам. Одна из основных жалоб, в частности, была связана со строгими правилами, согласно которым ученики в школах иногда вынуждены часами ждать перерыва, прежде чем им вообще разрешат воспользоваться туалетом, пишет Newsweek.



Это привело к тому, что в последние дни учащиеся разных британских школ активно протестовали против объединённых туалетов для мужчин и женщин. Эти акции протеста были разного масштаба: как сообщается, в демонстрации в Уолтонской академии приняли участие около 50 учеников, в то время как в недавней акции протеста в средней школе Уэстон в Саутгемптоне участвовало около 200 человек.



При этом кадры, размещённые в социальных сетях, показывают, что некоторые протесты «стали неуправляемыми», отмечается в статье. На видео из средней школы Уэстон, которое было опубликовано в социальной сети TikTok, видно, как большая группа школьников скандирует «право на туалет!» во время марша по территории учебного заведения, в то время как некоторые другие учащиеся делают непристойные жесты руками, пишет Newsweek.



В других видеоклипах с подобных акций протеста в других школах видно, как ученики взбираются на заборы, переворачивают стулья в классах и даже топчут школьные учебники, сообщается в статье. Это дало повод некоторым представителям школьной администрации обвинить TikTok в том, что эта социальная сеть частично несёт ответственность за распространение протестов и беспорядков.



В то же время, несмотря на многочисленные протесты, у «гендерно-нейтральных туалетов» есть и сторонники. Они заявляют, что раздельные туалеты создают трудности и дискомфорт для учащихся из числа трансгендеров и других представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, для которых данное нововведение помогает облегчить жизнь и обеспечить больше комфорта во время обучения, сообщается в статье.



В частности, на сайте американской организации GLSEN, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ-сообщества, были опубликованы результаты собственного исследования, которое показало, что «почти две трети учащихся-трансгендеров избегают школьных туалетов, потому что чувствуют себя там небезопасно или некомфортно». По словам членов этой организации, это даже приводит к тому, что некоторые из этих учеников вообще бросают школу, говорится в статье.