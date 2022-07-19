Daily Mail: деньги в трубу — британские ведомства потратили сотни тысяч на «унисекс»-туалеты

В приступе политкорректности правительственные учреждения Соединённого Королевства потратили более £200 тыс. на переоборудование офисных туалетов в гендерно-нейтральные. При этом многие сотрудницы этих ведомств боятся пользоваться этими уборными, поскольку туда в основном ходят мужчины, сообщает Daily Mail.

«Политкорректные» британские правительственные учреждения «спустили деньги налогоплательщиков в трубу». За последние четыре года они потратили более £200 тыс. на 266 гендерно-нейтральных туалетов, сообщает Daily Mail.

В центре скандала среди прочего оказались Департамент труда и Департамент окружающей среды. Оба ведомства израсходовали на открытие «унисекс»-туалетов не менее £160 тыс., отмечает издание.

В то же время Министерство обороны столкнулось с жалобами из-за своих гендерно-нейтральных уборных. Анонимный сотрудник назвал переход на них «катастрофой», поскольку теперь ими пользуются только мужчины.

«Большинство моих коллег-женщин теперь ходят в женские туалеты на других этажах. Многие боятся, когда им приходится посещать гендерно-нейтральную уборную, которая теперь не гендерно-нейтральная, а сугубо мужская», — утверждает автор одной из жалоб.

Подобная проблема существует и в других службах. В прошлом году выяснилось, что женщины, работающие в МВД, посещали туалеты других департаментов, поскольку в их собственном отделе многие уборные были смешанного типа, напоминает Daily Mail.

«Налогоплательщиков тошнит от того, что госслужащие тратят деньги на ненужный ремонт», — заявил исполнительный директор Альянса налогоплательщиков Джон О'Коннелл, который помог изданию получить данные. Более того, по его словам, инициатива ведомств идёт вразрез с чётким указанием правительства о необходимости обеспечить нужное количество мужских и женских туалетов.

«Мысль о том, что мы должны тратить деньги на переоборудование туалетов в то время, когда у правительства огромный финансовый кризис, наглядно демонстрирует, в каком сумасшедшем мире обитают некоторые представители Уайт-холла», — прокомментировал ситуацию бывший министр Джон Хейс.

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