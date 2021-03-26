Bloomberg предупредил о дефиците туалетной бумаги из-за нехватки морских контейнеров

Крупнейший в мире производитель сырья для изготовления туалетной бумаги предупредил о возможной задержке поставок из-за всемирного кризиса морских перевозок, вызванного нехваткой морских контейнеров, сообщает Bloomberg. Как передаёт издание, значительные сбои в продаже целлюлозы могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если производители не будут иметь достаточных запасов. Всё это происходит в период, когда потребители делают долгосрочные запасы туалетной бумаги и совершают панические покупки на фоне пандемии коронавируса, отмечается в статье.

Миру вряд ли нужны ещё большие проблемы с туалетной бумагой, однако крупнейший производитель древесной массы — сырья для изготовления этого товара — предупредил, что глобальный кризис в сфере морских перевозок может начать создавать проблемы с поставками, сообщает Bloomberg.

По словам генерального директора компании Suzano SA Вальтера Шальки, предприятие в основном доставляет свою целлюлозу на грузовых судах, перевозящих товары навалом, однако, в связи с резким ростом спроса на суда, перевозящие ребристые стальные контейнеры, их дефицит растёт и грозит задержкой поставок.

Как подчёркивает издание, это происходит в период, когда спрос на бытовую туалетную бумагу значительно вырос, а потребители начали делать запасы и совершать панические покупки. Шалька беспокоится, что проблемы с доставкой будут расти как снежный ком и со временем только ухудшаться. Значительные сбои в продаже целлюлозы могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если производители не будут иметь достаточных запасов, отмечается в статье.

Компания Suzano из Сан-Паулу уже опасается, то объёмы экспорта в марте будут меньше, чем ожидалось, а некоторые поставки должны будут перенести на апрель, предупредил Шалька. В условиях растущей конкуренции за грузовые суда контейнеровозы причаливают к терминалам компании реже, чем обычно. По его словам, с этим риском столкнулись все южноамериканские игроки, использующие суда, перевозящие груз навалом.

Бразилия является крупнейшим в мире поставщиком целлюлозы, а на долю компании Suzano приходится около трети мировых поставок древесной целлюлозы, используемой для производства туалетной бумаги, поясняет Bloomberg. Как подчёркивает издание, перебои на рынке грузовых перевозок наносят серьёзный ущерб мировой торговле, особенно в сфере продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Движение в порту затруднено, стоимость фрахта возросла, а поставки замедлились. Контейнерный кризис, вызванный огромным спросом со стороны Китая, продолжается уже несколько месяцев, напоминает Bloomberg.