Частное учебное заведение Купер-Юнион в Нью-Йорке собиралось провести у себя выставку советского авангарда, сообщает Der Tagesspiegel. Но его подвергли критике в связи с боевыми действиями на Украине, и мероприятие было отменено. Это «абсурдное» решение людей, которые ничего не понимают в политике, считает автор статьи Бернхард Шульц. По его словам, русской культуре не место на скамье подсудимых.
Частное учебное заведение Купер-Юнион в Нью-Йорке отменило запланированную выставку советского авангарда, сообщает Der Tagesspiegel. Причиной такого решение послужила критика в адрес образовательного учреждения на фоне боевых действий на Украине, пояснила его руководитель Лаура Спаркс. По её словам, выставка будет открыта позже и «дополнена новыми, материалами, которые предоставят контекст и иные рамки для понимания этой темы».
Под «этой темой» подразумевается история так называемых ВХУТЕМАСов, высших художественно-технических мастерских, созданных в Москве в 1920-ых годах, объясняет автор статьи Бернхард Шульц. Они стали свободным пространством для развития в стране искусства авангарда. Но в 1930 году советский лидер Иосиф Сталин велел их закрыть. Большинство преподавателей не смогли найти себе работу, некоторые попали в лагеря ГУЛАГа (Главного управления исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения).
Но после краха коммунистического режима об огромном вкладе в искусство ВХУТЕМАСов снова вспомнили, продолжает издание. И именно им была посвящена выставка в Нью-Йорке. А то, что её отменили — это «абсурд», убеждён Шульц, ведь «российскому реакционному режиму» ничто так не чуждо как космополитизм ВХУТЕМАСОВ. Спаркс заявила, что вопросы, связанные с выставкой и тем, как история используется в политических целях, подлежат серьёзному обсуждению. Автор же считает, что Купер-Юнион сам только что наглядно продемонстрировал как можно использовать историю о «жертвах сталинизма» в политических целях.
Это решение свидетельствует о том, что люди ничего не понимают в политике. Русской культуре не место на скамье подсудимых. На ней должны сидеть «глава Кремля Владимир Путин и его режим», считает немецкий журналист. Те же, кто путается в этом вопросе, только «играют на руку кремлёвской пропаганде», заключает автор.
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