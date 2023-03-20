Das Erste: крупнейшее слияние в ЕС со времён финансового кризиса — швейцарский банк UBS купит проблемный Credit Suisse

Крупнейший швейцарский банк UBS приобретёт своего конкурента Credit Suisse, находящегося в состоянии глубокого кризиса, за 3 млрд франков, сообщает Das Erste. Сделка станет крупнейшим банковским слиянием в Европе со времён финансового кризиса. Как отмечает издание, к слиянию UBS и Credit Suisse подтолкнули швейцарские политики и регулирующие органы. По словам президента страны Алена Берсе, этот шаг имеет «решающее значение не только для Швейцарии, но и для стабильности всей мировой финансовой системы».

Крупнейший швейцарский банк UBS приобретёт своего конкурента Credit Suisse, находящегося в состоянии глубокого кризиса. Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии, а также представители обоих банков. Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) также одобрило слияние банков, пишет Das Erste.

В заявлении компаний указывается, что UBS приобретёт Credit Suisse в общей сложности за 3 млрд швейцарских франков. Эта сумма будет выплачена собственными акциями UBS. По условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse.

Credit Suisse «потерял доверие финансовых рынков», заявил федеральный президент Швейцарии Ален Берсе на пресс-конференции в Бонне. По его словам, поглощение Credit Suisse банком UBS — лучшее решение для восстановления доверия. Берсе добавил, что это имеет «решающее значение не только для Швейцарии, но и для стабильности всей мировой финансовой системы».

Национальный банк Швейцарии также сообщил, что оба банка смогут получить кредиты на суммы до 100 млрд швейцарских франков для поддержания уровня ликвидности. В целях снижения рисков для UBS Федеральный совет также предоставит банку гарантию в размере 9 млрд франков на покрытие потенциальных убытков. Банк Англии приветствовал шаги швейцарских властей по поддержанию финансовой стабильности.

На фоне новостей о поглощении Credit Suisse попытался развеять опасения по поводу предстоящего сокращения рабочих мест. Банк заявил: «UBS выразил уверенность в том, что сотрудники Credit Suisse продолжат работу». В ответ на это председатель совета директоров UBS Колм Келлехер подчеркнул, что ещё слишком рано говорить о том, будут ли сокращены рабочие места — и если да, то в каких масштабах. По данным источников, в результате слияния может быть сокращено по меньшей мере 10 тыс. рабочих мест.

Принятию решения о слиянии предшествовал многодневный переговорный марафон, в котором приняли участие представители двух банков, а также высокопоставленные представители политических и регулирующих органов. При этом к слиянию UBS и Credit Suisse подтолкнули именно политики и регуляторы. Федеральный совет Швейцарии также провёл на выходных несколько заседаний по ситуации вокруг Credit Suisse.

Поглощение Credit Suisse UBS станет самым крупным банковским слиянием в Европе со времён финансового кризиса 15 лет назад. В результате сделки будет создан один из крупнейших системно значимых финансовых институтов в Европе — более крупный, чем немецкий Deutsche Bank. Credit Suisse является одной из ведущих в мире компаний по управлению активами и входит в число 30 глобальных системно значимых банков, банкротство которых может пошатнуть международную финансовую систему.

«Благодаря поглощению Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты экономики Швейцарии в этой чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении Национального банка Швейцарии. Это будет способствовать стабильности всего финансового сектора.

По оценкам Европейского центрального банка (ЕЦБ), быстрые шаги по спасению Credit Suisse являются ключом к восстановлению спокойствия на финансовых рынках. По словам председателя ЕЦБ Кристин Лагард, быстрые действия и решения, принятые швейцарскими властями, играют «важную роль в восстановлении упорядоченных рыночных условий и обеспечении финансовой стабильности».

При этом Лагард подчеркнула: «Банковский сектор еврозоны устойчив, обладает сильным капиталом и ликвидностью». В любом случае, по её словам, набор инструментов денежно-кредитной политики ЕЦБ «полностью укомплектован для обеспечения поддержки ликвидности финансовой системы еврозоны в случае необходимости».

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен также приветствовали слияние. «Мы находимся в тесном контакте с нашими иностранными партнёрами для поддержки реализации заявлений швейцарских властей», — отмечается в заявлении Пауэлла и Йеллен.

После серии скандалов, приведших к миллиардным убыткам и оттоку клиентов, а также на фоне закрытия двух крупных американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызвавшего волнения в финансовом секторе, Credit Suisse оказался в глубоком кризисе. Отказ Saudi National Bank, крупнейшего акционера Credit Suisse, предоставить банку дополнительную финансовую помощь привели к резкому обвалу акций Credit Suisse, передаёт Das Erste.