Американский экономист: чтобы победить банковский кризис, Америке придётся вспомнить уроки Великой депрессии

Власти США решают поразившую две сотни банков проблему нехватки ликвидности крайне неэффективно, пишет в своей статье для Politico американский экономист Чарльз Каломирис. По мнению эксперта, им следует не заливать кризис деньгами, спасая незастрахованных вкладчиков, а разбираться с глубинной причиной нынешней ситуации — как это в гораздо более сложные времена Великой депрессии сделал американский лидер Франклин Рузвельт.

Политикам и регуляторам США нынешней эпохи стоило бы поучиться урегулированию банковских кризисов у президента Франклина Рузвельта: он уже в первый год у власти понял, что чрезмерное оберегание банков государством опасно, а чтобы восстановить доверие публики к кредитным учреждением, нужно их не спасать, а заставить восстановить финансовую дисциплину, пишет на страницах Politico американский экономист Чарльз Каломирис.

Хотя многие современные американцы крайне этому удивятся, Рузвельт ещё в ходе предвыборной кампании в 1932 году выступал категорически против страхования вкладов федеральными властями — даже несмотря на то, что страна переживала самый тяжёлый период Великой депрессии: будущий президент был убеждён, что подобные меры поддержки в итоге породят халатность со стороны как банковских управляющих, так и вкладчиков, напоминает читателям Каломирис. И хотя позднее Рузвельт — с большой неохотой и скорее по политическим мотивам — в итоге всё же создал систему государственного страхования вкладов, её действие он распространил исключительно на небольшие счета, подчёркивает эксперт. Кроме того, в марте 1933 года президент приостановил деятельность вообще всех банков в стране, и открыться заново, а также получить доступ к страхованию, смогли лишь те кредитные учреждения, которые по результатам тщательного аудита подтвердили, что имеют прочный финансовый фундамент, отмечает экономист.

В отличие от нынешних властей, Рузвельт не стал решать проблему, закидывая её страховыми выплатами, и не позволил обеспокоенным вкладчикам разорять банки: вместо этого, он сначала пресёк массовые снятия, закрыв кредитные организации, а затем создал чёткий процесс, следуя которому они могли открыться, продемонстрировав свою надёжность, продолжает автор. Как разъясняет Каломирис, аудиты, результаты которых были доступны независимым наблюдателям, а также зачастую сопровождались увеличением капитализации банков, позволили вернуть доверие граждан к банковской системе — и значительная часть банков возобновили работу в кратчайшие сроки. Массовых снятий больше не было — и пропали они не благодаря системе страхования вкладов, а потому что Рузвельт разобрался с их причиной, а именно с шатким положением банков, констатирует он.

Поскольку сегодняшний банковский кризис имеет гораздо более скромные масштабы, урегулировать его будет значительно проще, чем в Великую депрессию, убеждён Каломирис. В США на данный момент имеется всего лишь около двухсот банков, которые оказались в тех же условиях, что и закрывшийся недавно Silicon Valley Bank — и регуляторам нужно было бы ещё в прошлые выходные провести встречу с руководителями этих компаний и потребовать, чтобы они немедленно предоставили надёжные планы по рекапитализации, а в противном случае с понедельника же передать их под внешнее управление, пишет экономист.

Под внешним управлением их нужно было бы сохранить до тех пор, пока они не смогут адекватно провести рекапитализацию, а в случае невозможности это сделать, их следовало бы ликвидировать, полагает эксперт. А пока решается этот вопрос, их нужно было обязать выплатить застрахованные вклады в полном объёме, а незастрахованнные — в частичном; так можно было бы надавить на руководителей с тем, чтобы они регшили проблему нехватки ликвидности как можно скорее, при этом ограничив её масштабы небольшой долей незастрахованных вкладов, считает он.

Благодаря такой стратегии, эксперты банковского сектора могли бы сразу же успокоить «относительно неосведомлённых» вкладчиков, показав им, что правительство реагирует на ситуацию эффективно, и поводов для беспокойства нет, предполагает Каломирис. В итоге вероятность того, что вкладчики станут забирать деньги из отдельных учреждений, значительно снизилась бы, уверен он.

Однако администрация Джо Байдена так ничего и не предприняла в отношении 200 наиболее уязвимых банков, из-за чего паника продолжила распространяться, сетует автор. Реализованные ею в минувшее воскресенье меры рынок явно не успокоили: в частности, решение помочь незастрахованным вкладчикам Silicon Valley и Signature так и не сформировало у вкладчиков других банков уверенность в том, что государство не оставит и их, считает он.

Вашингтону пора взять пример с Франклина Рузвельта и начать решать банковскую проблему оперативными и прямыми методами, подытоживает экономист.