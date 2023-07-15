Fox: «перепутал с мороженым» — соцсети высмеяли Байдена, покусавшего ребёнка в Хельсинки

Перед вылетом из столицы Финляндии президент США Джо Байден наклонился к присутствующей среди провожающих маленькой девочке и слегка покусал её плечо, что ребёнку, очевидно, не понравилось. Видео с инцидентом быстро распространилось в соцсетях, и пользователи осудили главу Белого дома за странное поведение, передаёт Fox News.

Перед вылетом из Хельсинки американский президент, окружённый сотрудниками посольства США и их семьями, повёл себя весьма необычно. Перед посадкой на борт номер один Джо Байден наклонился к присутствующей среди провожающих маленькой девочке и слегка покусал её плечо, сообщает Fox News.

Судя по всему, подобное внимание со стороны американского лидера напугало ребёнка. Она отвернулась, когда политик, которому в ноябре исполнится 81 год, попытался поцеловать её в голову, отмечает телеканал.

Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям, пользователи которых раскритиковали президента за странное поведение. «Сегодня в Финляндии Байден притворился, что укусил эту маленькую девочку за спину, — написал один из пользователей Twitter. — Она была явно испугана и недовольна».

«Пожалуй, самый жуткий момент Байдена с ребёнком», — предположил консервативный политтехнолог Калеб Халл. «Единственное, что нужно делать Байдену, — воздержаться от подобного, но он не может», — добавил он в отдельном сообщении.

Представитель Республиканской партии Грег Прайс пошутил, что Байден «теперь путает младенцев с мороженым». В то же время сын экс-президента Дональд Трамп — младший написал: «Байден должен находиться в доме престарелых, а не руководить свободным миром».

«Байден — обалдеть какой жуткий. Зачем кому-то прикладываться так ртом к чужому ребёнку? Это ярчайшее отвратительное педофильское поведение», — отметил в своём твите комик Тим Янг. «Держите своих детей подальше от Джо Байдена. Это жесть!» — добавил он в видео об инциденте.

Этот случай произошёл во время завершения пятидневного турне Джо Байдена по Европе. Он принял участие в саммите НАТО, чтобы подтвердить поддержку Украины и подчеркнуть важность вступления в альянс Финляндии, поясняет телеканал.

Во время поездки Байден допустил несколько оплошностей, в том числе перепутав Россию и Украину. Глава Белого дома почти постоянно совершает подобные ляпы. Например, в прошлом месяце он сказал журналистам, что Путин «явно проигрывает войну в Ираке», напоминает Fox News.